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علماء يكشفون سر المجرة الغامضة

منذ 34 دقيقة
علماء يكشفون سر المجرة الغامضة

علماء يكشفون سر المجرة الغامضة

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سر جديد من اسرار الكون تم اكتشافه، حيث تمكنت مجموعة علماء فلكيين من كشف سر مجرة NGC1052-DF4 الغامضة، التي عمليا لا توجد فيها المادة المظلمة. ما يدحض نظرية نشوء المجرات الشائعة، وفي نفس الوقت فسرت هذا الشذوذ.

وتفيد مجلة The Astrophysical Journal، بأنه وفقا لاستنتاجات مجموعة علماء الفلك التي ترأسها علماء من جامعة نيوساوث ويلز الأسترالية، كانت المادة المظلمة في البداية موجودة في المجرة NGC1052-DF4، ولكن لاحقا “سرقت مع النجوم من قبل المجرة الكبيرة المجاورة NGC1035. وإذا كان هذا الاستنتاج صحيحا فإن المجرة NGC1052 سوف تنهار قريبا.

واستخدم العلماء في دراستهم للمجرة الخالية من المادة المظلمة التلسكوب IAC80 والعديد من الصور، ما سمح لهم باكتشاف عدد من النجوم الباهتة السطوع في حواف المجرة. كما لا حظ العلماء أنه على الرغم من أن المجرة تبدو متناظرة، إلا أن النجوم الباهتة بدأت بمغادرتها، وهذا يشير إلى وجود مؤثر خارجي..

والمادة المظلمة، هي مادة افتراضية، تسمح بحل مشكلة الكتلة المخفية في الكون. والمادة المخفية تؤثر في حركة النجوم في المجرات، ولكنها لا تتناسب مع الكتلة الكلية للأجسام المرئية ولا تفسر وجود الثقوب السوداء والنجوم النيوترونية، وذلك بحسب “لينتا. رو”.

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