علماء ينجحون في صنع أول حليب ثدي "بشري" في المختبر

أعلنت شركة BIOMILQ أنها نجحت في صنع أول حليب بشري مزروع خلويا في العالم من خلايا الثدي خارج الثدي.

والمنتج، BIOMILQ، هو أول حليب ثدي مخبري في العالم. ويقول مؤسسوه الآن إنهم أثبتوا أن ملف تغذية BIOMILQ يطابق مئات البروتينات والكربوهيدرات المعقدة والأحماض الدهنية والدهون الأخرى “الموجودة بكثرة” في حليب الثدي قدر الإمكان.

وتقول الشركة إن BIOMILQ هو أكثر من مجرد مجموعة من مكونات حليب الأم.

تشرح ليلى ستريكلاند، المؤسس المشارك ورئيسة قسم العلوم في بيان صحفي: “كانت فرضيتنا الأساسية دائما هي أن الحليب أكبر من مجموع أجزائه، والتي تعمل جميعها معا كنظام ديناميكي. يوضح عملنا الأخير أنه يمكن تحقيق الكثير من تعقيد الحليب من خلال تكرار العلاقة المعقدة بين الخلايا التي تنتجها والظروف التي تمر بها داخل الجسم أثناء الرضاعة”.

أطلقت عالمتان هذه الشركة الناشئة لإنتاج حليب الثدي المختبري في عام 2019، ونشأ حليب BIOMILQ من نقطة ألم شخصية، حيث وُلد ابن ليلى مبكرا، وكان يعاني من مشكلة الإمساك، وكافحت ليلى، عالمة أحياء الخلايا، لتحفيز كمية كافية من الحليب. وانتهى بها الأمر “بالضخ باستمرار”، وشعرت بالإرهاق بسبب الرسائل التي تقول إنه إذا لم تأت الرضاعة الطبيعية بسهولة، فعليها فقط أن تبذل جهدا أكبر.

