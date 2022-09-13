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على شكل بلورة.. الصين تعود من القمر بمعدن جديد

منذ 7 دقائق
الصين ثالث دولة تحصل على عينة من تربة القمر

الصين ثالث دولة تحصل على عينة من تربة القمر

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اكتشف علماء صينيون معدناً قمرياً جديداً على شكل بلورة كامنة داخل عينات تم جمعها من القمر في عام 2020 وأطلق عليه اسم “تشانغ”.

والاسم الجديد يرمز إلى إلهة القمر في الميثولوجيا الصينية. ويتعلق الأمر بمعدن فوسفاتي بشكل بلوري عمودي تم العثور عليه في جزيئات من البازلت القمرية التي يتم فحصها في المختبرات الصينية واكتشفت من قبل باحثين في معهد بكين لبحوث جيولوجيا اليورانيوم.

وأكدت لجنة المعادن الجديدة والتسمية والتصنيف التابعة للجمعية الدولية لعلوم المعادن إنه معدن جديد، بحسب وسائل الإعلام الحكومية الصينية.

ويعني هذا الاكتشاف أن الصين هي الدولة الثالثة التي تكتشف معدناً جديداً على سطح القمر، بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق، الذين نفذا أول مهمتي إنزال مأهولتين على سطح القمر في التاريخ.

وكانت مهمة “تشانغ آه-5” الفضائية الصينية قد هبطت فوق “محيط العواصف” على سطح القمر في ديسمبر/ كانون الأول 2020، وهي أول مهمة تعود بعينات قمرية منذ السبعينيات.

وجمعت البعثة 1.73 كيلوجراماً من عينات القمر وأحضرتها إلى الأرض لدراستها. ومن المتوقع أن تحاول مهمة القمر القادمة للصين “تشانغ آه-6” جمع العينات الأولى من الجانب المظلم من القمر.

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