على غرار تويتر وتيكتوك.. إنستغرام تختبر ميزة “‎Pin a Post”

توفر مواقع عديدة على شبكة الانترنت خاصية تثبيت المنشورات أو المحادثات وهي ما تعرف بـ “pin”. اذ يستطيع المغرّدون على تويتر، على سبيل المثال، تثبيت أي تغريدة يريدونها في أعلى الصفحة، كما بإمكان مستخدمي تطبيق المراسلة “واتساب” تثبيت أي محادثة يريدونها في أعلى الصفحة أيضًا.

في هذا الإطار، أعلنت شركة انستغرام أنها تختبر ميزة جديدة عبر منصتها الرقمية وهي ”Pin a Post“ التي تسمح للمستخدمين تثبيت منشورات معينة أعلى حساباتهم الشخصية، على غرار تويتر وواتساب وتيكتوك.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان: ”نختبر ميزة جديدة تتيح للأشخاص تثبيت وعرض منشورات على حساباتهم الشخصية.“

وتُختبر الميزة الجديدة في الوقت الحالي من قبل عدد صغير من المستخدمين.

في السياق، لاحظ بعض المستخدمين ظهور علامة جديدة عبر حساباتهم الشخصية مضمونها: ”Pin to Your Profile أو تثبيت إلى حسابك الشخصي“، ويمكن الوصول إليها عن طريق أيقونة النقاط الثلاث التي تظهر بجوار المنشورات.

ويعتبر خبراء التواصل الاجتماعي أن ميزة القدرة على تثبيت منشور معين على الحساب الشخصي قد تكون مفيدة للمستخدمين الذين يرغبون في إبراز منشوراتهم المفضلة، التي ربما تكون مدفونة في مكان ما أسفل الصور الخاصة بهم، بالإضافة إلى صانعي المحتوى الذين ينشرون مدونات بشكل متزايد ولكنهم يريدون جذب الانتباه إلى محتوى معين.

ويُذكر أن مستخدمي ”إنستغرام“ يستطيعون في الوقت الحالي فقط تثبيت القصص (Stories) على حساباتهم الشخصية، ولكن الميزة الجديدة ستوسع القدرة إلى المنشورات أيضًا.

ويبدو أن ”إنستغرام“ – المملوكة لشركة ”ميتا“ – تعمل على هذه الميزة منذ عدة شهور، حيث اكتشف أليساندرو بالوزي، المسرب الشهير لأخبار منصات التواصل الاجتماعي ومطور البرامج، الميزة في يناير الماضي.

هذا وتأتي الميزة الجديدة بعد أسبوع تقريبًا من إعلان الشركة عن إزالة علامة ”Recent“ على صفحات ”الهاشتاغ“ لبعض المستخدمين كجزء من اختبار صغير.

في الوقت الحالي، عند تحديد ”هاشتاغ“، يتم نقل المستخدم إلى صفحة أخرى حيث يمكنه تحليل المحتوى الذي تم نشره باستخدام الـ“هاشتاغ“ هذا عبر 3 فئات: ”Top“ و“recent“ و“Reels“.

ومع التحديث الجديد، لن يرى بعض المستخدمين الآن سوى علامتي التبويب ”Top“ و ”Reels“ على صفحات ”الهاشتاغ“.

ويمكن النظر إلى التغيير على أنه وسيلة من قبل الشركة لزيادة الترويج لـ““Reels، مع التركيز أيضًا على ظهور المنشورات التي تتلقى أكبر قدر من المشاركة على المنصة.