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على متن صاروخ “سويوز”.. سائح سيتوجه الى المحطة الفضائية الدولية!

6 - مارس - 2021
آخر تحديث: 6 - مارس - 2021 12:18 مساءً
محطة الفضاء الدولية

محطة الفضاء الدولية

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نقلت وكالة “نوفوستي” عن 3 مصادر مطلعة أن مواطنا يابانيا قد يصبح سائحا فضائيا حيث سيتوجه في كانون الاول 2021 إلى المحطة الفضائية الدولية على متن صاروخ “سويوز” الروسي.

وأكدت 3 مصادر في قطاع الفضاء للوكالة أن الحديث يدور عن مواطن ياباني لكنها لم تكشف اسمه، بينما ذكر متحدث رابع أن السائح الفضائي قد طلب طعاما يابانيا قابلا للتناول في الفضاء.

وفي الوقت ذاته قال خبير الفضاء البريطاني، توني كوين، إن السائح الفضائي المرتقب هي المغنية اليابانية، يومي ماتسوتويه، التي تبلغ 67 عاما من عمرها.

وسبق أن نظمت شركة “Space Adventures” عدة رحلات سياحية إلى المحطة الفضائية الدولية على متن صواريخ “سويوز”، وتراوح سعر هذه الخدمة حسب معلومات غير رسمية بين 20 إلى 50 مليون دولار أمريكي، وذلك بحسب RT.

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