الأربعاء 17 رجب 1444 ﻫ - 8 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

علي بابا تختبر أداة تشبه تشات جي.بي.تي

منذ دقيقتين
شركة علي بابا

شركة علي بابا

A A A
طباعة المقال

قالت مجموعة علي بابا اليوم الأربعاء إنها تطور أداة على غرار تشات جي.بي.تي وإنها في مرحلة الاختبار الداخلي حاليا، لتنضم بذلك إلى سباق تخوضه شركات التقنيات حول العالم لاستعراض قدرتها على مواكبة سرعة التطور في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وجاء بيان مجموعة التجارة الإلكترونية الصينية بعدما أفادت صحيفة توينتي فيرست سنتشري هيرالد الاقتصادية بأن علي بابا تطور أداة قادرة على إجراء حوارات تشبه تشات جي.بي.تي وأنها متاحة حاليا لموظفي المجموعة لاختبارها.

ورفضت علي بابا التعليق عند سؤالها عن تقرير الصحيفة الذي ذكر أيضا أن علي بابا ربما تدمج التقنية مع تطبيق التواصل الخاص بالمجموعة دينج توك.

وقالت الشركة إنها ظلت تركز لأعوام على النماذج اللغوية الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي. والنماذج اللغوية الكبيرة هي أنظمة معالجة للغات طبيعية مدربة على كميات ضخمة من النصوص وقادرة على إجابة الأسئلة واستيعابها بالإضافة إلى ابتكار نص جديد.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

شعار شركة غوغل
طرق جديدة ونوعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.. بيان رسمي من غوغل
شركة كانون "canon"
بالصور.. تعرف إلى كاميرا كانون المميزة "EOS R8"
الممثلون الصوتيون عبروا عن غضبهم
بعد استنساخ الصوت.. مهنة جديدة "مهدّدة" بسبب الذكاء الاصطناعيّ

الأكثر قراءة

زلزال تركيا
زلزال تركيا - سوريا
العالم يهتز.. 28 هزة أرضية تضرب عدة مناطق منذ ساعات الصباح
هزة أرضية
هزّة ارتداديّة جديدة شعر بها سكّان بيروت
محمد شما
زلزال تركيا - سوريا
إنقاذ محمد شما وطفله... ماذا عن زوجته؟