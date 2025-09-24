الأربعاء 2 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 24 سبتمبر 2025 |
علي بابا تطلق "ماكس-كوين3" أكبر نماذجها للذكاء الاصطناعي

شعار شركة علي بابا (رويترز)

أطلقت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة “علي بابا”، اليوم الأربعاء، نموذجها اللغوي الجديد للذكاء الاصطناعي “ماكس-كوين3″، الذي يُعد الأضخم حتى الآن ضمن سلسلة ابتكاراتها في هذا المجال، في خطوة تعكس تسارع وتيرة تبنيها للتكنولوجيا الذكية.

وقال تشو جينغ رين، كبير مسؤولي التكنولوجيا في منصة الحوسبة السحابية التابعة للمجموعة “علي بابا كلاود”، خلال مؤتمر أبسارا” السنوي للشركة، إن النموذج يحتوي على أكثر من تريليون معلم (بارامتر)، وهو ما يمنحه قدرات استثنائية في معالجة المعلومات وتوليد التعليمات البرمجية.

وأوضح أن “ماكس-كوين3” يتمتع بما يُعرف بـ قدرات الوكيل المستقل، أي أنه يحتاج إلى توجيه بشري أقل مقارنة بروبوتات المحادثة التقليدية مثل “شات جي بي تي”، إذ يمكنه اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات بشكل مستقل لتحقيق أهداف يحددها المستخدم البشري.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الصين منافسة متسارعة بين شركات التكنولوجيا الكبرى لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي فائقة الأداء، في ظل سعيها لتعزيز ريادتها العالمية في هذا القطاع الاستراتيجي، بحسب تقرير نشرته “رويترز.

