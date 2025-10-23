الخميس 1 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 23 أكتوبر 2025 |
علي بابا تطلق مساعد دردشة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز حضورها بين المستهلكين

منذ 19 ثانية
شركة علي بابا

أعلنت شركة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية اليوم الخميس عن إطلاق خدمة جديدة لمساعد الدردشة بالذكاء الاصطناعي، ضمن خطتها لتعزيز تواجدها في سوق التطبيقات الموجهة للمستهلكين، الذي تهيمن عليه شركات مثل بايت دانس وتينسنت.

وتم دمج المساعد في تطبيق كوارك، الذي أصبح هذا العام التطبيق الرئيسي للمستهلكين لدى علي بابا، مع ميزات ذكاء اصطناعي تشمل البحث وإجراء المحادثات النصية والصوتية، بالإضافة إلى تقديم المعلومات والخدمات الفورية للمستخدمين.

وسعت علي بابا سابقًا لتقديم خدمات الذكاء الاصطناعي لعملاء الشركات عبر قسم الخدمات السحابية، فيما تهدف هذه الخطوة الأخيرة لجذب المستهلكين، بعد أن لم يحقق تطبيق تونجي الذي أطلقته الشركة في أواخر 2023 انتشارًا واسعًا، حيث بلغ عدد مستخدميه النشطين نحو 6.96 مليون شهريًا مقارنة بعشرات الملايين لمنافسيه مثل دوباو وديب سيك وتينسنت.

    المصدر :
  • رويترز

