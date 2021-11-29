عملاق السيلفي.. مواصفات شاومي Redmi Note 11 4G

أعلنت شركة شاومي، عن إطلاق هاتفها الذكي ريدمي نوت 11 4جي (Redmi Note 11 4G) الجديد.

ويشير اسم الموديل Redmi Note 11 4G الجديد إلى أنه لا يدعم تقنية الجيل الخامس 5G للاتصالات الهاتفية الجوالة، ولكن المفاجأة أنه لا يشبه الموديل Redmi Note 11 ولكنه يستند إلى تصميم الإصدار السابق شاومي Redmi 10.

وعلى صعيد الجوانب التقنية يمتاز الهاتف الذكي Redmi Note 11 4G الجديد بكاميرا ثلاثية؛ حيث تعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل والكاميرا واسعة الزاوية للغاية بدقة 8 ميجابيكسل ومستشعر الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ولا يزال تصميم الكاميرا يتشابه مع الموديل Redmi 10، إلا أنه يتضمن عنصرا غير مستخدم، وتعمل كاميرا السيلفي بدقة 8 ميجابيكسل.

شاشة ال سي دي

ويأتي جهاز شاومي Redmi Note 11 4G الجديد بشاشة LCD قياس 6.5 بوصة وتعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD وبمعدل تنشيط صورة 90 هرتز، وينبض بداخله معالج ميديا تيك Helio G88 وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و6 ميجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 و256 جيجابايت، ويزخر ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن إعادة شحنها بقدرة تصل إلى 18 واتا.

ويعتمد هاتف شاومي الجديد على نظام التشغيل MIUI 12.5، الذي يستند إلى نظام جوجل أندرويد 11.

وتأسست شركة شاومي Xiaomi في أبريل 2010، وطرحت الشركة أسهمها في بورصة هونج كونج في يوليو 2018، وذلك على يد LEI JUN الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي ورئيس الشركة الآن.

وتواجدت شركة شاومي ضمن قائمة فورتشن 500 جلوبال لأكبر 500 شركة عالميا، حيث احتلت المرتبة 422 في أغسطس 2020 بزيادة 46 مرتبة مقارنة بعام 2019، كما احتلت المرتبة السابعة بين شركات الإنترنت.

ونجحت شركة شاومي في أن تأتي في المرتبة الثالثة في قائمة أكثر الشركات مبيعا للهواتف الذكية خلال الربع الأخير من 2020، كما جاءت في المرتبة الرابعة في قائمة الأكثر مبيعا للهواتف الذكية خلال عام 2020، وذلك بسبب نجاح الشركة الكبير في سد الفجوة التي تركتها هواوي بعد العقوبات الأمريكية التي أثرت سلبا على مبيعاتها من الهواتف الذكية عالميا.