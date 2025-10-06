عملة بتكوين المشفرة تحقق أعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت عملة بتكوين مستوى قياسيا مرتفعا جديدا، اليوم الاثنين، مع مواصلة أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية الاستفادة من الطلب القوي من المستثمرين.

وكان الارتفاع منذ بداية العام مدعوما بالمؤسسات الاستثمارية، والسياسات الأقل شدة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والارتباط المتزايد لعملة بتكوين بالأنظمة المالية العالمية.

وارتفعت بتكوين إلى 125835.92 دولار أمريكي بعد أن تجاوزت 125 ألف دولار للمرة الأولى أمس الأحد. وسجلت في أحدث معاملات تقدما بلغ 2.02 بالمئة عند 125253.63 دولار، وتتجه لتحقيق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي.

وزادت بتكوين بأكثر من 33 بالمئة هذا العام.