الأثنين 14 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 6 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عملة بتكوين المشفرة تحقق أعلى مستوياتها على الإطلاق

منذ 40 دقيقة
عملة البتكوين

عملة البتكوين

A A A
طباعة المقال

سجلت عملة بتكوين مستوى قياسيا مرتفعا جديدا، اليوم الاثنين، مع مواصلة أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية الاستفادة من الطلب القوي من المستثمرين.

وكان الارتفاع منذ بداية العام مدعوما بالمؤسسات الاستثمارية، والسياسات الأقل شدة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والارتباط المتزايد لعملة بتكوين بالأنظمة المالية العالمية.

وارتفعت بتكوين إلى 125835.92 دولار أمريكي بعد أن تجاوزت 125 ألف دولار للمرة الأولى أمس الأحد. وسجلت في أحدث معاملات تقدما بلغ 2.02 بالمئة عند 125253.63 دولار، وتتجه لتحقيق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي.

وزادت بتكوين بأكثر من 33 بالمئة هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

شعار شركة تسلا
شركة "تسلا" تكشف عن فعالية وسط تحول التركيز إلى مركبات كهربائية ميسورة
إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)
وكالة ​ناسا تقطع الاتصالات العامة وسط أزمة الميزانية الأميركية
سام ألتمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي. رويترز
رئيس "أوبن إيه.آي" يسعى لتمويل خلال جولتين بآسيا والشرق الأوسط

الأكثر قراءة

طقس لبنان
تحضروا لمنخفض جوي قادم من تركيا في هذا التاريخ!
الفنان فضل شاكر
"يا غايب".. محاكمة فضل شاكر الأخيرة فهل يكتب القضاء العودة من الغياب؟
عناصر من الجيش اللبناني
تقرير هام ومرتقب للجيش عن سلاح حزب الله.. هل سيطال شمال الليطاني أيضاً!؟