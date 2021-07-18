عملة دوجكوين تقفز 10%.. ماذا عن بيتكوين؟

سجلت معظم العملات الرقمية “المشفرة” اليوم الأحد، ارتفاعا طفيفا، باستثناء عملة دوجكوين التي قفزت بأكثر من 10%.

وارتفع سعر عملة بيتكوين المشفرة Bitcoin BTC إلى 31,761.09 دولار بزيادة نسبتها 0.31%.

وسعر العملة المشفرة الأولى في العالم يتغير بشكل لحظي والمسجل حاليا تم رصده الساعة 02:20 بتوقيت جرينتش.

وسجلت القيمة السوقية لبيتكوين 595.15 مليار دولار وسط تداولات بقيمة 17.11 مليار دولار في آخر 24 ساعة.

وقبل أسبوع، أظهرت بيانات من “كوين شيرز” لإدارة الأصول الرقمية أن صناديق ومنتجات العملات المشفرة شهدت نزوحا للتدفقات الرأسمالية في بداية النصف الثاني من العام مع استمرار أجواء الحذر وسط ركود صيفي في التعاملات.

وخرجت تدفقات صافية بقيمة 4 ملايين دولار من الأصول الرقمية على مدار الأسبوع المنتهي في التاسع من يوليو/ تموز، الذي كان أهدأ أسبوع للتداول منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وجاء النزوح بعد أسبوعين متتاليين من استقطاب الأصول الرقمية لتدفقات.

وسجلت بيتكوين، العملة الرقمية الأشهر في العالم، نزوح تدفقات بقيمة 7 ملايين دولار الأسبوع الماضي. لكنها استقطبت تدفقات صافية قيمتها 4.2 مليار دولار منذ بداية العام.

وعلى الرغم من تعثرها، سجلت أسعار بيتكوين مكاسب بحوالي 9% في 2021.

وشهدت العملة المشفرة إيثريوم نزوحا متواضعا للتدفقات بلغ 800 ألف دولار الأسبوع قبل الماضي. لكنها استقطبت تدفقات صافية هذا العام بقيمة إجمالية عند 961 مليون دولار.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وارتفعت عملة إيثريوم ETH (Ethereum) بنسبة 3.92% لتسجل 1,954.45 دولار.

كما قفزت عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 10.26% إلى 0.189443 دولار.

وزادت عملة XRP بنسبة 0.68% لتصل إلى 0.586980 دولار.

كما ارتفعت عملة لايتكوين (Litecoin) LTC خلال التعاملات بنسبة 0.17% إلى 120.41 دولار.

وزادت عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 4.73% لتسجل نحو 12.67 دولار.

كما ارتفعت العملة الرقمية تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 1.92% لتسجل 15.68 دولار.

وزادت عملة بينانس كوين (BNB) Binance Coin بواقع 1.16% لتسجل 304.67 دولار.