عملة رقمية رخيصة تفاجئ المتداولين في سوق الكريبتو

تستمر التقلبات في سوق العملات المشفرة، حيث ترتفع بعض العملات فيما تشهد عملات أخرى بعض الانخفاض.

في هذا الاطار، أدى الركود المسيطر على تعاملات “الكريبتو” مساء الخميس الى تصدر عملة رخيصة ارتفاعات أكبر 100 عملة رقمية من حيث القيمة السوقية.

وسجلت عملة Tezos XTZ تيزوس ارتفاعًا في حدود 12% خلال الساعات القليلة الماضية، في الوقت الذي تسيطر حالة من الركود على العملات الرقمية تزامنا مع انهيار معنويات المتداولين قرب أدنى مستياتها خلال عام.

ورغم المكاسب المحدود وحالة الاستقرار في الساعات الماضية، إلا أن مشاعر المتداولين في السوق الكريبتو سقطت من جديد إلى أدنى مستوياتها خلال عام تقريبا.

وكان مؤشر الخوف والجشعCrypto Fear & Greed Index قد ارتفع إلى أعلى مستواته منذ 8 مايو/أيار الماضي أي قبل انهيار عملة تيرا لونا وتيرا المستقرة في 9 مايو/أيار الماضي.

ووفقا لمؤشر Crypto Fear & Greed Index الخوف والجشع، يبدو أن السوق في أسوء حالاته حيث استسلم لمشاعر الذعر من جديد نزولا إلى مستويات 11 نقطة مقابل 17 نقطة خلال تعاملات أمس الأربعاء.

تيزوس

وفي مقابل الأداء الباهت للعملات الكبرى، جاءت ارتفاعات عملة تيزوس التي تصدرت ارتفاعات سوق الكريبتو خلال هذه اللحظات من تعاملات مساء الخميس.

وارتفعت تيزوس الخميس في حدود 12% وصولا إلى مستويات قرب الـ 2.23، بينما كانت أدنى مستوياتها خلال 24 ساعة عند مستويات قرب الدولاريين، لتعزز تيزوس ارتفاعاتها خلال أسبوع إلى 18%.

وفي المقابل ترتفع تيزوس في حدود 3% خلال ثلاثين يومًا إلا أنها تفقد أكثر من 50% منذ بداية العام وتبلغ قيمتها السوقية الآن 2 مليار دولار تأتي بها في المرتبة 32 بين العملات الرقمية.

السوق الآن

تحوم الإيثريوم ETH/USD قرب مستويات يوم الأربعاء أعلى مستويات الـ 1.8 ألف دولار بتراجع في حدود 1%، وكذلك بينانس كوين BNB/USD لاتزال قرب مستويات يوم الأربعاء عند 290 دولار.

فيما انخفضت كاردانو بأقل من 3% وصوًلا إلى مستويات 0.637 دولار، بينما انخفضت الريبل أقل من 1% إلى مستويات 0.4 دولار.

وفي المقابل ارتفعت سولانا 1% إلى مستويات 40 دولار، بينما تنخفض دوج كوين 1% بينما ترتفع بولكا دوت وترون TRX/USD وأفالانش AVAX أقل من 1%.