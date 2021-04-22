عملية اختراق غير مسبوقة تطال "آبل"

ضمن حملة الاخترقات التي تتعرض لها الشركات والوكالات الأمريكية ، تعرضت بيانات ومعلومات تخص شركة ”أبل“ للاختراق والسرقة بل والنشر العلني، من قبل مجموعة روسية تنفذ هجمات طلب الفدية تدعى REvil، وتعرف أيضاً باسم Sodinokibi.

وأكدت المجموعة أنها اخترقت حسابات وخوادم شركة Quanta التايوانية، التي تعتبر أحد أبرز وأهم موردي شركة ”أبل“ وتصنع للشركة الأمريكية أجهزة ”ماك بوك“.

وقالت في تدوينة عبر موقعها ضمن شبكة الإنترنت المظلمة إنها اخترقت شبكة الحاسب لشركة Quanta التايوانية، وسرقت مخططات لأحدث منتجات شركة التكنولوجيا الأمريكية.

ونشرت REvil مخططات لجهاز حاسب محمول جديد، بما في ذلك 15 صورة توضح بالتفصيل ما يبدو أنه جهاز ماك بوك تم تصميمه في شهر مارس 2021.

وأضافت المجموعة في تدوينتها أنها أجلت الكشف عن اختراق Quanta حتى تاريخ الكشف الكبير الأخير لشركة ”أبل“، وأضافت أن الشركة التايوانية لم تبدِ أي اهتمام بالدفع لاستعادة البيانات المسروقة.

وتتضمن الصور أرقامًا تسلسلية وأحجامًا وقدرات محددة للمكونات، توضح بالتفصيل العديد من أجزاء العمل داخل جهاز حاسب محمول من ”أبل“.

وأقرت Quanta بوقوع الهجوم دون توضيح ما إذا كانت بياناتها مسروقة أم لا، وقالت في بيان: عمل فريق أمن المعلومات لدينا مع خبراء تكنولوجيا المعلومات الخارجيين للرد على الهجمات الإلكترونية على عدد صغير من خوادمنا.

وتحاول REvil الآن ابتزاز شركة ”أبل“ للاستفادة من البيانات المسروقة، وطلبت من الشركة المصنعة لهواتف آيفون دفع الفدية بحلول الأول من شهر مايو، وقالت REvil إنها تستمر حتى ذلك الحين بنشر ملفات جديدة كل يوم.