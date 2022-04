عن تويتر والاحتضار.. تغريدة مثيرة للجدل من إيلون ماسك!

أثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الجدل مرة أخرى حول مسيرة منصة تويتر، متسائلاً في تغريدة له عما إذا كانت الشبكة الاجتماعية فعلاً “تُحتضر”.

ماسك أشار في تسائله، إلى أن العشرة حسابات الأكثر متابعة على المنصة، ما عادت تتفاعل إلا بشكل “نادر جدا”.

ويمتلك الملياردير إيلون ماسك، الأول على قائمة فوربس لمليارديرات العالم ثروة قيمتها 274.3 مليار دولار حتى 9 أبريل 2022.

أعاد ماسك نشر تغريدة من World of Statistics، تفيد بأن الرئيس الأميركي باراك أوباما، المغني الأميركي جاستن بيبر، المغنية كايتي بيري، المغنية ريهانا، نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المغنية الأميركية تايلور سويفت، تليهم الليدي غاغا، الملياردير إيلون ماسك، رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، وحساب برنامج TheEllenShow، هم الأكثر متابعة على التوالي، على منصة تويتر.

ذكر إيلون ماسك في تغريدته أن من بين الحسابات التي أوقفت أو خففت كثيرا نشاطها على تويتر، المغني الأميركي جاستن بيبر – الذي لم يغرد سوى مرة واحدة في عام كامل.

وأضاف أن المغنية تايلور سويفت كذلك، لم تكتب أي تغريدة منذ 3 أشهر.

Most of these “top” accounts tweet rarely and post very little content.

Is Twitter dying? https://t.co/lj9rRXfDHE

— Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2022