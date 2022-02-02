عن طريق الأنف… تطبيق جديد يجمع شمل الكلاب المفقودة بأصحابها

كشفت “ديلي ميل” أن تطبيقا جديدا تم إصداره حديثا يمكن أن يخفف القلق من فقدان كلب او اضاعته.

وبحسب المجلة، جاءت فكرة تطبيق Clever ‘Smart Snout’ على بال برادلي واتسون، 44 عاما، بعد مشاهدته عرضا للشرطة على التلفزيون، والذي تعتمد فكرته على مطبوعات الأنف الفريدة للكلاب للمساعدة في التعرف على الجراء المفقودة وجمع شملها مع أصحابها، حيث يتبع التطبيق الكلاب المفقودة من خلال التعامل مع أنوفهم مثل بصمات الأصابع.

ويمكن تحميل التطبيق بشكل مجاني، ولكن تصل تكلفته إلى 4.99 جنيه إسترليني سنويا في حال أراد المستخدم تسجيل بيانات كلبه، حيث يُطلب من العملاء الذين يدفعون الثمن إدخال بعض المعلومات الأساسية مثل الاسم والنوع واللون، بالإضافة إلى تحميل صورة أنف، وهي معلومات يمكن مسحها بعد استرجاع الحيوان الأليف، بحسب برادلي.

وعند تسجيل المعلومات وطلب البحث، في هذه المرحلة، سيتم تنبيه المالك والباحث عن هوية الكلب، ومن ثم إكمال عملية لم الشمل ليعود الكلب إلى المنزل بأمان.

وتم إطلاق Smart Snout منذ ثمانية أسابيع فقط، حيث وصل عدد المشتركين إلى أكثر من 2000 مشترك، كما تحاول الشركة أيضا دفع قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد لدعمها في محاولة لردع المجرمين بشكل أكبر.