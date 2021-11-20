عودة تطبيق “تسلا” للهواتف المحمولة بعد عطل فني

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، إيلون ماسك، عودة تطبيق الشركة للهواتف المحمولة للعمل من جديد، بعد تعطل خادم للتطبيق في وقت سابق حال دون اتصال الكثير من المالكين بسياراتهم.

وجاء ذلك في رد على تغريدة لأحد مالكي سيارات “تسلا” قال فيها إنه يواجه خطأ في الخادم عند الاتصال بسيارته موديل 3 من خلال التطبيق على نظام التشغيل “آي.أو.إس” في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، في حين أن موقع “إلكترك” هو أول من نشر عن العطل، وقال ماسك: “نعتذر.. سنتخذ إجراءات لضمان عدم حدوث هذا مجددا”.

هذا وكشف موقع “داونديتكتور” المعني بمتابعة أعطال الخدمات، أن حوالي 500 مستخدم قالوا إنهم واجهوا خطأ في حوالي الساعة 21:40 بتوقيت غرينتش، حيث يتتبع الموقع الأعطال عن طريق تجميع تقارير من سلسلة من المصادر، بما في ذلك أخطاء يبلغ عنها مستخدمون على منصته، وبحلول الساعة 02:20 بتوقيت غرينتش، كان عدد البلاغات عند ما يزيد قليلا عن 60.