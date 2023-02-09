عودة خدمات تويتر إلى تركيا

أعلن مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت اليوم الخميس عودة إمكانية الدخول إلى منصة تويتر في تركيا عقب محادثات بين الشركة والسلطات بخصوص محتوى نُشر عقب الزلزال المدمر الذي هز البلاد هذا الأسبوع.

وفُرضت قيود على الوصول إلى تويتر أمس الأربعاء مما أثار احتجاجات من شخصيات سياسية معارضة وأكاديميين ونشطاء بعد يومين من وقوع زلزال عنيف قتل الآلاف في جنوب تركيا وشمال سوريا.

وكتب مرصد نتبلوكس في تغريدة “تؤكد القياسات عودة إمكانية الدخول إلى تويتر في تركيا بعد عمليات تصفية استمرت ساعات”.

وقال عمر فاتح سايان مساعد وزير النقل والبنية التحتية التركي في محادثات مع إدارة تويتر إنه ذكّر المنصة بمسؤولياتها وعبر عن توقعاته بالتعاون من أجل مكافحة انتشار المعلومات الزائفة في ظل استمرار جهود الإغاثة من الزلزال.

وكتب سايان على تويتر “مطالبنا واضحة: تعاون وثيق بخصوص (مكافحة) المعلومات الزائفة والتقارير الخاطئة والتحرك السريع ضد الحسابات الزائفة… وإجراءات ضد المحتوى الذي قد يضر بالنظام العام والأمن”.

وقال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر في تغريدة أمس الأربعاء إن الحكومة التركية أبلغت الشركة بأن عودة إمكانية الدخول إلى منصة التواصل الاجتماعي في البلاد ستكون “قريبا”.

وكتب ماسك على تويتر “أبلغت الحكومة التركية تويتر بأن عودة السماح بالدخول ستكون قريبا” دون تقديم مزيد من التفاصيل عن التوقيت.

ولجأ الأتراك إلى موقع تويتر منذ وقوع الزلزال لنشر معلومات عن أحبائهم الذين لا يمكنهم الوصول إليهم وتقارير عن المباني المنهارة في المنطقة وتنسيق المساعدة.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ارتفاع عدد القتلى المؤكد إلى 12873 قتيلا بحلول صباح اليوم الخميس.

وزاد عدد القتلى في سوريا إلى 2950 على الأقل وفقا للحكومة وخدمة الإنقاذ العاملة في شمال غرب البلاد الذي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة.