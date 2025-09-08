الثلاثاء 16 ربيع الأول 1447 ﻫ - 9 سبتمبر 2025 |
عودة خدمات وسائل التواصل الاجتماعي بتركيا بعد انقطاع

منذ 4 دقائق
أفاد موقع نتبلوكس، وهو مرصد عالمي لمتابعة انقطاع الإنترنت، اليوم الاثنين، بعودة خدمات منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية والتراسل في تركيا بعد يوم من فرض قيود واسعة النطاق.

وقُيد الوصول إلى منصات منها إكس ويوتيوب وإنستغرام وفيسبوك وتيك توك وواتساب في تركيا على شبكات متعددة منذ وقت متأخر من يوم الأحد.

وجاء الحجب في الوقت الذي دعا فيه حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي إلى تنظيم مسيرات بعد أن أقامت الشرطة حواجز في المناطق المحيطة بمقر الحزب في إسطنبول.

وتشير بيانات جمعية حرية التعبير في تركيا إلى أن حجب النطاق الترددي للمنصات انتهى بعد 21 ساعة على أن تستأنف الخدمات في الساعات القليلة المقبلة.

    المصدر :
  • رويترز

