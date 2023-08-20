عيب خطير يهدد هواتف آيفون 14 وآيفون 14 برو

اشتكى عدد كبير من مستخدمي هواتف آيفون 14 وآيفون 14 برو من سرعة نفاد البطارية.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن الأمر قد يكون بسبب الشاشة التي تعمل دائما أو مشكلة في درجة حرارة الهاتف.

وللحفاظ على عمر البطارية، تنصح آبل مستخدي هواتف آيفون بالتركيز على هذه النقاط:

– تحديث نظام التشغيل إلى أحدث نسخة، وتعتيم سطوع الشاشة، واستخدام الواي فاي بدلا من اتصال البيانات.

– ضبط جهاز “آيفون” على وضع الطاقة المنخفضة، الذي يقلل من سطوع الشاشة، ويحسن أداء الجهاز ويقلل من الرسوم المتحركة للنظام.

كما أ، وضع توفير الطاقة يمنع التطبيقات مثل البريد الإلكتروني من تنزيل المحتوى في الخلفية، مع تعطيل ميزات مثل AirDrop وiCloud sync وContinuity.

وعندما يتم شحن هاتفك مرة أخرى، يتوقف وضع الطاقة المنخفضة تلقائياً.