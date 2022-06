"عين الصحراء".. منطقة على الأرض تشابه كوكب المريخ

التقط رائد فضاء على متن المركبة العملاقة التابعة لمحطة الفضاء الدولية (ISS)، صورا تظهر عالما مشابها للمريخ على كوكب الأرض.

وشارك توماس بيسكيه، من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، صورا على “تويتر” بينما كان على ارتفاع أكثر من 250 ميلا فوق سطح الأرض، تلتقط “عين الصحراء” في غرب إفريقيا.

وتُظهر الصور منظرا طبيعيا بلون أحمر وبرتقالي، إلى جانب مسافة بادئة عميقة في المركز تبدو مشابهة بشكل مخيف لما يوجد على الكوكب الأحمر.

وكتب بيسكيه عن الصور: “اعتقدت أنني كنت أدور حول المريخ عندما رأيت هذا المنظر! لا توجد سحابة في الأفق والألوان الحمراء تمتد إلى الأفق”.

If there is one picture that is a cliché 📷 for astronauts in space, it is the Richat structure, also known as the Eye of #Sahara. We have all taken a picture or two (I took multiple during #Proxima, including a collage of many photos: https://t.co/tdfJWCGADc) #MissionAlpha pic.twitter.com/51ndRrIQCu

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) May 23, 2021