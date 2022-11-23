عين النسر.. شركة "تكنو" تكشف عن تقنية مميزة لكاميرا الهواتف الذكية

كشفت شركة تكنو “TECNO ” عن تقنية جديدة ومميزة تختص بكاميرا الهواتف الذكية، أطلقت عليها خاصية عدسة عين النسر “Eagle Eye Lens”.

وأعلنت الشركة خلال حدث الهاتف الذكي المتميز الذي نظمته شركة Counterpoint Research. أن التقنية الجديدة بمثابة أول كاميرا تليفوتوغرافي ثنائية المنظور تتبع الكائنات تلقائيًا.

تقول TECNO أن لديها حل: آلية ذات منظورين بدلاً من واحد. هذا هو النظام الأول من نوعه، إذ يمكن لكل منظور تشغيل أحد محاوره؛ ويمكن لواحد أن يفعل +/- 8 ° والآخر يمكن أن يفعل +/- 10 °.

تقول Tecno أنه عند استخدام المنظورين معًا، يمكن للكاميرا أن تتبع أي كائن تلقائيًا بنسبة تصل إلى +/- 16 درجة على أحد المحاور و +/- 20 درجة على المحور الآخر.

يطلق على هذه التكنولوجيا اسم “عدسة عين النسر” من قبل الشركة. بالطبع، يعتني النظام أيضًا بالتثبيت البصري الذي يصحح الحركات في نطاق +/- 6 °. ويعتني الذكاء الاصطناعي بكل من OIS وتتبع الأشياء. يعمل النظام مع كل من الصور ومقاطع الفيديو، كما أن جودة الصور التي يتم انتاجها أفضل مما لو كانت مصنوعة يدويًا.

تقول الشركة إن هذا سيكون مفيدًا في أحداث مثل سباقات السيارات، حيث يمكنك التقاط صورة واضحة أو مقطع فيديو سلس للسيارات السريعة التي تسير بسرعة.