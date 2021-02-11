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عيوب جسيمة في بلاي ستيشن 5

11 - فبراير - 2021
بلاي ستيشن 5

بلاي ستيشن 5

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يواجه جهاز “بلاي ستيشن 5” عدة مشاكل أبرزها عدم السيطرة على وحدات التحكم، فيما تلقت الشركة المصنعة “سوني” عددا كبيرا من الشكاوى بهذا الخصوص.

وأظهر أحد مستخدمي “بلاي ستيشن 5” أن الكاميرا تدور من تلقاء نفسها ومن المستحيل اللعب في هذه الحالة.

ولوحظت هذه المشكلة بالتحديد، في الجيل الأخير من “بلاي ستيشن” وحاولت الشركة إصلاح الخلل باستخدام البرامج الثابتة لوحدات التحكم، لكن دون جدوى.

وأعلنت شركة “سوني” أنها سجلت طلبا “كبيرا للغاية” على منصة الألعاب الجديدة “بلاي ستيشن 5” من خلال طلبات شراء ما قبل الطرح، قبيل إطلاقها رسميا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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