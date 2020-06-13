غالاكسي نوت 20 سيكون مختلف عن إصدارات سامسونغ السابقة

كشفت تقارير تقنية حديثة أن شركة سامسونغ ستطرح هاتفها المقبل غالاكسي نوت 20 بشاشة مسطحة، ما يعني أنها ستتخلى عن الشاشة المنحنية من الأطراف التي جاءت بها هواتفها السابقة على مدار السنوات الأخيرة.

وكشف مصدر مطلع من داخل الشركة أن معلومات جديدة تفيد بأن هذه الميزة التي طالب بها الكثير من المستخدمين مراراً في السابق ستكون فقط في نموذج نوت 20 الأساسي، ذي الحجم الأصغر والأقل مواصفات، على الأغلب، بحسب موقع ”سام موبيل“.

وبحسب التقرير، قد ينتهي الأمر بهاتف نوت 20 الأساسي بشاشة 2.5D، إذا كانت الشائعات صحيحة، ويحتوي تصميم الشاشة هذا على حواف مستديرة لقبضة أكثر راحة، لكن الصورة على الشاشة نفسها تظل مسطحة تمامًا بدلاً من الالتفاف حول جوانب الهاتف.

وبشكل أساسي يمكن أن يكون لدى نوت 20 تصميم شاشة مشابه لهاتف نوت 10 لايت، إلا أنه من المفترض أنه يحتوي على حواف أرق. وفي الوقت نفسه سيكون لدى الهاتف الأكبر سواء كان اسمه نوت 20+ أو نوت 20 ألترا فقط ما يطلق عليه عشاق غالاكسي شاشة الحافة.

وأشار التقرير إلى أنه في حال طبقت سامسونغ فعلا ذلك التصميم، فإن الهاتف الجديد سيبدو أكثر مثل سلسلة نوت 10 في هذا الصدد.

وأصابت تلك التسريبات عشاق سامسونغ بالحيرة، حيث تثور التساؤلات حول ما إذا كان الراغبون في شاشة مسطحة في الهاتف الأساسي سيتنازلون عن المواصفات الأعلى، مثل معدل التحديث 120 هيرتز وغيره من المواصفات الأكثر تطورا في النسخة الأكبر من النوت؛ من أجل تلك الشاشة.