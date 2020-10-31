غرامة على أبل تتجاوز “نصف مليار دولار”

فرضت محكمة أمريكية غرامة تتجاوز “نصف مليار دولار ” على الشركة العملاقة “أبل” ، في إطار المعركة القضائية بين شركتي أبل وVirnetX .

لا تزال المعركة القانونية التي يبدو أنها قد تطول بين آبل و VirnetX مستمرة، حيث توصلت هيئة محلفين في تايلر بولاية تكساس الأمريكية إلى أنه يتعين على شركة أبل دفع 502.8 مليون دولار.

وبحسب وكالة بلومبرغ قالت الهيئة إن آبل يتعين عليها دفع المبلغ لـشركة VirnetX من عائدات VPN عند الطلب، وهي ميزة تتيح للمستخدمين الوصول إلى الشبكات الخاصة الافتراضية.

وبحسب الوكالة بدأت ”الملحمة القضائية بين الطرفين قبل عقد من الزمان بشأن براءات الاختراع للاتصالات الآمنة، بعد أن اتهمت شركة VirnetX آبل بانتهاك ملكيتها الفكرية“.

وطلبت شركة VirnetX من المحكمة تعويض بقيمة 700 مليون دولار، بينما أخبرت شركة أبل المحكمة، بأنها مدينة للطرف الآخر بحوالي 113 مليون دولار.

وكان القضاء قد أمر عملاق التكنولوجيا بدفع 450 مليون دولار لـ VirnetX قبل بضعة أشهر، للإصدارات السابقة من الميزات التي يقول VirnetX إنها تنتهك عناوين IP الخاصة بها، ويعني الحكم الجديد أن على شركة أبل دفع 502.8 مليون دولار بالإضافة إلى هذا المبلغ.

وقال متحدث باسم شركة آبل لبلومبيرغ: ”اتخذت محاكم شرق تكساس عدة قرارات لصالح شركة VirnetX على مدار السنوات الماضية، كما حكمت مرتين ضد أبل في الماضي، وطالبتها بدفع مئات ملايين الدولارات، وكانت شركة آبل دائما تتراجع وتستأنف.. الأمر لا يختلف هذه المرة“.

وقال متحدث آخر باسم شركة آبل في بيان: ”نشكر هيئة المحلفين على وقتهم ونقدر تفكيرهم لكننا نشعر بخيبة أمل من الحكم ونخطط للاستئناف“.