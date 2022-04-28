غوغل تؤكّد تعرّض متصفّح “كروم” لعمليات قرصنة عالية التهديد

حذّرت شركة غوغل ملايين مستخدمي غوغل كروم أن المتصفح تعرّض لعمليات قرصنة ناجحة، كاشفةً ٣٠ عيبًا بما يخص الحماية، من ضمنها ٧ عيوب تشكل تهديدًا عاليًا للمستخدمين.

الشركة التكنولوجية تعتزم طرح تحديث جديد في الأيام المقبلة لمعالجة الخلل البرمجي.

وليس واضحًا بعد من قام يقرصنة الشركة، وما اذا كانت البيانات السرية للمستخدمين قد تعرضت للخطر.

ويستطيع المستخدمون تحديث التطبيق من خلال الاعدادات، غير أن كروم سيتم تحديثه أوتوماتيكيا خلال أيام.

واشارت صحيفة ديلي ميل الى أن الشركات التكنولوجية ستعمل مجتمعة لمحاربة التهديدات لمنع عمليات القرصنة في المستقبل.

شركة كوكاكولا تعرضت للقرصنة مؤخرًا من قبل مجموعة روسية، تقوم الآن ببيع بياناتها.

وتشير المعلومات الى أن المجموعة سرقت ١٦١ غيغابايت من البيانات المالية، بما في ذلك حسابات وكلمات مرور قبل أن تطرح البيانات في السوق مقابل ٦٤٠ ألف دولار أو ١٦ مليون بيتكوين.

وكشف الفريق المقرصن الاثنين أنه خرق شركة المشروبات وخرج من دون علمها، وأفادت كوكاكولا بأنها افتتحت تحقيقا طارئًا وأبلغت الشرطة.

الى ذلك، أظهر بحث جديد أن كلمات مرور مستخدمي الانترنت ليست آمنة كما قد يتخيل البعض.

وأفاد البحث بأن أي كلمة من ٦ أحرف، بغض النظر ان كانت تحتوي على أرقام ورموز، يمكن خرقها بسهولة.

في المقابل، إنّ الطريقة التي تضمن بأن كلمة المرور لن تُخرَق لملايين السنين هي استخدام ١٨ حرفًا تتألف من أرقام، وأحرف صغيرة وكبيرة ورموز.