غوغل تبرم اتفاقا "عالمياً" بشأن خدمة الأخبار

ابرمت شركة “غوغل” اتفاقا عالمياً مع شركة “نيوز كورب” المملوكة لرجل الأعمال روبرت مردوخ لتقديم خدمات الأخبار، وأصبحت من أبرز الصفقات من نوعها مع شركة تكنولوجيا كبيرة.

وذكر موقع “سي إن بي سي” إن الاتفاق المبرم حديثا ينشأ عنه منصة اشتراكات تتقاسم الشركتان إيراداتها الإعلانية من خلال خدمات تكنولجيا إعلانات غوغل، إلى جانب التوسع في الصحافة المسموعة وتطوير الصحافة المرئية يوتيوب.

وتم إبرام الاتفاق بنجاح بعد نزاع استمر لسنوات بين مردوخ وغوغل التابعة لمجموعة “ألفابت”، ولاسيما في أستراليا، حيث هددت غوغل في الآونة الأخيرة بإغلاق محركها البحثي بسبب قوانين “غير عملية” تخص المحتوى.

وأحجمت شركة “نيوز كورب” عن التعليق بخصوص التفاصيل المالية للاتفاق، الذي قالت إنه يتضمن “مدوفعات كبيرة” من غوغل. وفي أستراليا، أبرمت أكبر شبكتي بث تلفزيوني مجاني اتفاقات مع غوغل قيمتها الإجمالية 60 مليون دولار أسترالي (47 مليون دولار) سنويا، بحسب تقارير إعلامية.

وتأتي الصفقات الأسترالية قبل أيام من خطط حكومية لسن قوانين تسمح لها بتعيين مُحكم لفرض رسوم محتوى على غوغل ما لم تبرم اتفاقات خاصة، فيما اعتبرتها الحكومة وشخصيات إعلامية نقطة تحول في مفاوضات بلغت طريقا مسدوداً قبل عام. تملك نيوز كورب ثلثي صحف المدن الرئيسية في أستراليا.

وكانت مايكروسوفت، وهي مستفيد كبير من خروج غوغل من السوق الأسترالية، قد أعلنت قبولها بالقانون الأسترالي المقترح وحثت الحكومة الأمريكية على أن تحذو حذوه. وتعمل غوغل كذلك على إبرام صفقات مع ناشرين كبار في بريطانيا وألمانيا والبرازيل والأرجنتين.

يذكر أن هذه الصفقة تعتبر تتويجا لمساعي مردوخ (89 عاما) ونجله لاخلان وروبرت توماس الرئيس التنفيذي لنيوز كورب، من أجل تقاضي مقابل من المنصات عن المحتوى. وسبق أن اتفق مردوخ على مدفوعات من أبل وفيسبوك فيما يتعلق بمنتجيهما للأخبار، وذلك بحسب “سبوتنيك”.