غوغل تتهم آبل بجعل مستخدمي هواتف أندرويد مواطنين من “الدرجة الثانية”

اتهمت شركة “غوغل” الأمريكية نظيرتها “آبل” بالاستفادة من التنمر كجزء من استراتيحية متعمدة لجعل ‏مستخدمي هواتف “أندرويد” مواطنين من الدرجة الثانية على خدمة رسائل “آي ميساج”، الخاصة بهواتف ‏‏”آيفون”.‏

وتتضمن خدمة المراسلة “آي ميساج” عددا من الميزات الحصرية لأصحاب هواتف “آيفون”، مثل “الميموجي” وتحويل النصوص الصادرة من مستخدمي هواتف “أندرويد” إلى اللون الأخضر بدلا من اللون الأزرق الأصلي على “آيفون”.

وأكدت “غوغل” أن ذلك التمييز في المعاملة بين مستخدمي “آيفون” و”أندرويد” تسبب في ضغط نفسي على المراهقين داخل أمريكا، وجعل العديد منهم يشترون هوانف “آيفون”، وفي أحيان أخرى نبذ مستخدمي هواتف “أندرويد”، خاصة مع ظهور رسالتهم في خدمة “آي ميساج” في فقاعة خضراء، بحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.

وغرد حساب “أندرويد” الرسمي على موقع “تويتر”: “يجب ألا تستفيد خدمة “آي ميساج” من التنمر، يجب أن تجمعنا الرسائل النصية، والحل موجود، دعونا نصلح هذا كصناعة واحدة”.

iMessage should not benefit from bullying. Texting should bring us together, and the solution exists. Let’s fix this as one industry. 💚💙 https://t.co/18k8RNGQw4

— Android (@Android) January 8, 2022