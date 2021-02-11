غوغل تختبر خاصية ”الوضع المظلم“ لعمليات البحث على سطح المكتب

تختبر ”غوغل“ الأمريكية خاصية ”الوضع المظلم“ لعمليات البحث على سطح المكتب، بحسب ما أكدته الشركة لموقع ”ذا فيرج“.

وإذا استطاع المستخدمون الوصول إلى ما يسمى ”الوضع المظلم“، فستظهر خلفية صفحته على ”غوغل“ باللون الرمادي الداكن بدلًا من الأبيض النقي، وقدم ”ذا فيرج“ مثالًا على الشكل الذي ستبدو عليه الصفحة في الواقع.

ورغم إجراء اختبار ”الوضع المظلم“، لكن من غير المعلوم كم يبلغ عدد الأشخاص الذين لديهم القدرة على عرض صفحة بحث غوغل بهذا اللون الداكن.

وبدأ بعض المستخدمين التغريد للإعلان عن وصول الوضع المظلم، لكن البعض الآخر اشتكى من أن الصفحة بها دائمًا خلفية بيضاء رغم تنشيط الوضع ”المظلم“، هناك بعض الالتباس حول الأمر، لا سيما أن عملاق التكنولوجيا لا يكشف ما إذا كان سيوسع هذه الميزة إلى الجمهور العالمي.

في بيان نقلته ”ذا فيرج“ عن غوغل، جاء فيه: ”نحن دائمًا نختبر طرقًا جديدة لتحسين تجربتنا لمستخدمينا، ولكن ليس لدينا شيء محدد نعلن عنه الآن“، لذا تقترح غوغل أن الوضع المظلم لعمليات البحث على سطح المكتب يمكن أن يكون مجرد تجربة، ولا شيء أكثر من ذلك.

وليست هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الوضع المظلم لبحث سطح المكتب، فقد أبلغ موقع ”9to5Google “ في شهر كانون الثاني/يناير الماضي أن بعض الأشخاص شاهدوا الخاصية في ذلك الوقت.

في هذا السياق، كان تويتر قد أطلق في الأسبوع الماضي فقط خلفية داكنة لموجز خلاصته، ويبدو أن مايكروسوفت تعمل أيضًا على تزويد تطبيق ”وورد“ Word بنفس الوضع.