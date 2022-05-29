غوغل تختبر ميزة جديدة لمتصفح Chrome

بدأت شركة غوغل اختبار ميزة جديدة لمتصفح Chrome قد تعجب الكثيرين من مستخدمي الإنترنت.

وأشارت غوغل إلى أن الكثيرين من مستخدمي متصفحها عبر الحواسب اليوم يعتمدون على تقنية Google Lens كأحد الحلول للتعرف على الصور والحصول على معلومات عنها، لكن هذه التقنية حاليا تعرض نتائج البحث في علامة تبويب منفصلة غير تلك التي يرى فيها المستخدم الصورة التي كان يبحث عنها، لذا فإن المبرمجين لديها يعملون على تطوير آلية البحث.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن خدمة Google Lens في متصفح Chrome عبر الحواسب ستحصل على ميزة جديدة ستظهر نتائح البحث عن الصورة في نفس صفحة الويب التي يبحث فيها المستخدم عن صورة معينة، وستعرض تلك النتائج على شكل شريط على الجهة اليمنى للصفحة.

وللاستفادة من الميزة الجديدة عند تصفح الإنترنت عبر Chrome سيختار المستخدم أي صورة تظهر له في صفحة الويب، ومن ثم سينقر على الصورة بزر الفأرة الأيمن، وبعدها سيضغط على خيار “Search image with Google Lens”، وبعدها ستتاح له خيارات البحث عن الصورة كاملة أو عن جزء معين منها.

نصيحة لمستخدمي “غوغل كروم”

كشف تقرير لشركة ويتش؟ “?Which” البريطانية، أن متصفح شبكة الإنترنت “غوغل كروم” الأضعف في حظر هجمات التصيد الاحتيالي، حيث يمنع 28% فقط من الهجمات على نظام ويندوز و25% على ماك “Mac”، مقابل 85% لموزيلا فايرفوكس Mozilla Firefox على ويندوز و78% على ماك و77% لمتصفح أبل سفاري و82% لمتصفح مايكروسوفت إدج “Microsoft Edge”.

تواصلت فوربس مع غوغل للرد على نتائج البحث، ودافعت بأن منهجية البحث ونتائجه “تطلب المزيد من التدقيق”.

قالت غوغل إنها رائدة في مكافحة التصيد الاحتيالي، وقامت بتوفير التكنولوجيا الأساسية للمتصفحات الأخرى عبر 10 سنوات ماضية.

وشككت غوغل في نتائج البحث مضيفة “غالبًا ما تتشارك غوغل وموزيلا في تحسين أمان الإنترنت، ويعتمد فايرفوكس بشكل أساسي على تطبيقات غوغل للتصفح الآمن لمنع التصيد الاحتيالي”.