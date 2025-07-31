غوغل تخسر استئنافا على إصلاحات متجر التطبيقات في قضية إيبك جيمز

فشلت غوغل التابعة لألفابت الخميس في إقناع محكمة استئناف أمريكية بإلغاء حكم هيئة محلفين وأمر محكمة اتحادية يطالب عملاق التكنولوجيا بإصلاح متجر تطبيقات (جوجل بلاي) بما يسمح بالمنافسة.

رفضت محكمة استئناف الدائرة التاسعة ومقرها سان فرانسيسكو ادعاءات غوغل بأن قاضي المحاكمة ارتكب أخطاء قانونية في قضية مكافحة الاحتكار التي أفادت على نحو غير عادل شركة إيبك جيمز، مطورة لعبة الفيديو (فورتنايت)، التي رفعت الدعوى عام 2020.

اتهمت إيبك جيمز غوغل باحتكار كيفية وصول المستهلكين إلى التطبيقات على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد والدفع مقابل المعاملات داخل التطبيقات.

أقنعت الشركة التي يقع مقرها في كاري بولاية نورث كارولاينا هيئة محلفين في سان فرانسيسكو في 2023 بأن غوغل خنقت المنافسة دون سند من القانون.

وكان قاضي المحكمة الجزئية جيمس دوناتو في سان فرانسيسكو أمر غوغل في أكتوبر\تشرين الأول باستعادة المنافسة من خلال السماح للمستخدمين بتنزيل متاجر تطبيقات منافسة داخل متجر (غوغل بلاي)، من بين إصلاحات أخرى.

كان أمر دوناتو معلقا في انتظار نتيجة استئناف الدائرة التاسعة. ويمكن استئناف قرار المحكمة أمام المحكمة العليا الأمريكية.

أخبرت غوغل محكمة الاستئناف أن متجر (غوغل بلاي) ينافس متجر (آب ستور) التابع لأبل، وأن دوناتو منعها ظلما من توضيح هذه النقطة للطعن في ادعاءات إيبك لمكافحة الاحتكار.

ودافعت إبيك عن الحكم والأمر القضائي الصادر عن المحكمة، وقالت لقضاة الدائرة التاسعة إن سوق تطبيقات أندرويد “يعاني من السلوك المناهض للمنافسة منذ ما يقرب من عقد”

اعترضت إيبك في المحكمة الابتدائية وفي الاستئناف‭‭ ‬‬على الدفوع التي ساقتها غوغل بأن التغييرات التي أمرت بها المحكمة في أعمال تطبيقاتها ستضر بخصوصية المستخدم وأمانه.