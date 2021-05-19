الخميس 7 شوال 1442 ﻫ - 20 مايو 2021 |
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غوغل تخطط لـ”قلب موازين عالم السيارات”

منذ 39 دقيقة
غوغل

غوغل

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تخطط العملاقة الأمريكية شركة غوغل، لقلب موازين عالم السيارات من خلال تطوير تطبيقات جديدة .

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة “غوغل” وجهت دعوة إلى المطورين والمبرمجين، يمكنها أن تقلب موازين عالم السيارات.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن غوغل وجهت دعوة إلى المبرمجين، بإنشاء تطبيقات يمكنها التوافق مع أنظمة تشغيل “أندرويد” الخاصة بالسيارات.

وأشارت غوغل إلى أنها تخطط لإنشاء متجر إلكتروني خاص بتطبيقات أندرويد للسيارات، والذي سيوفر عدد من التطبيقات التي يمكن أن تعمل على مختلف أنواع السيارات، من دون الإخلال بالتطبيقات الرئيسية للسيارات مثل تطبيقات الملاحة والتعرف على حركة المرور ومواقف السيارات.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنها ستوفر للمبرمجين، كافة الدعم الممكن لإنجاز أعمالهم بأسرع وقت ممكن، وستخصص فئات مختلفة لأعمالهم، سواء تلك المرتبطة بالملاحة وخدمات السيارات أو التطبيقات الترفيهية.

وقالت شركة غوغل إنها تخطط لإطلاق المتجر رسميا نهاية العام الجاري 2021، وسيدعم أكثر من 10 طرازات من السيارات، بما في ذلك سيارات من فولفو وجنرال موتورز ورينو.

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