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غوغل تزيل هذه التطبيقات من “بلاي ستور”

منذ 4 ساعات
شعار غوغل كروم

شعار غوغل كروم

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كشف تقرير حديث عن أن شركة غوغل قامت بإزالة العديد من تطبيقات مكافحة الفيروسات المزيفة من متجر “بلاي ستور”، ووفقًا لتقرير حديث صادر عن خبراء الأمن السيبراني من Check Point Research، تم استخدام ستة تطبيقات على الأقل لمكافحة الفيروسات في متجر Google Play لنشر البرامج الضارة المصرفية.

ويكشف التقرير كذلك أن هذه التطبيقات تتظاهر بأنها حلول حقيقية لمكافحة الفيروسات بينما في الواقع تقوم بتنزيل وتثبيت Android Stealer يسمى Sharkbot.

وتجذب البرامج الضارة الضحايا لإدخال بيانات اعتمادهم في النوافذ التي تحاكي نماذج إدخال بيانات الاعتماد الحميدة، وبمجرد إدخال بيانات الاعتماد الخاصة بك في نوافذ الإدخال المزيفة ، يتم إرسال بياناتك إلى المحتالين عبر خوادم ضارة.

ووفقًا للتقرير، لا تستهدف البرامج الضارة كل ضحية محتملة ولديها أيضًا ميزة تحديد المواقع الجغرافية. كشف تقرير الأمن السيبراني أيضًا أن Sharkbot يستخدم أيضًا تقنيات التهرب.

وتم تنزيل التطبيقات التي تم اكتشافها بواسطة Check Point Research وتثبيتها حوالي 15 ألف مرة، وجاءت التطبيقات من ثلاثة حسابات للمطورين، Zbynek Adamcik و Adelmio Pagnotto و Bingo Like Inc.

كما يحذرك أيضًا من اكتشاف أي تطبيقات يُحتمل أن تكون ضارة ، ويزيل التطبيقات الضارة المعروفة من جهازك. ومع ذلك، في بعض الأحيان، لا يزال بإمكان بعض التطبيقات الخطرة التسلل عبر ميزة الأمان.

وللبقاء محميًا ، تقترح Check Point Research أنه يجب على المستخدمين تثبيت التطبيقات فقط من ناشرين موثوقين ومعتمدين. إذا رأيت تطبيقًا من ناشر جديد ، فابحث عن نظائر من أحد الناشرين الموثوق بهم وأبلغ Google بأي تطبيقات تبدو مشبوهة تصادفها.

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