"غوغل" تستعين بالذكاء الاصطناعي لإنعاش "Google Chrome"

تعمل شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأميركية “غوغل” على تطوير أداة جديدة لتحسين أداء متصفح الإنترنت كروم باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتستهدف الأداة الجديدة التعامل مع مواقع الإنترنت التي تسأل باستمرار المستخدمين إذا كانوا يريدون تلقي إشعارات من الموقع، من خلال تعطيل هذه الأسئلة بصورة آلية بناء على تاريخ تصفح المستخدم للإنترنت.

وأشارت غوغل” في بيان عبر الإنترنت الى أن الإصدار الجديد للمتصفح كروم سيتضمن استخدام تكنولوجيا التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بتفضيلات المستخدم، مضيفةً أن تنبؤات نموذج التعلم الآلي ستكون بالكامل على جهاز المستخدم، بما لا يمثل خطورة على خصوصيته.

ويعدّ هذا التحديث جزءًا من هدف غوغل لجعل عملية تصفح الانترنت أكثر اتصالا وأقل عرضة للتشويش. كما يرتبط بالهدف الأبعد لشركة غوغل، وهو استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم للإنترنت وتحقيق ما يعرف باسم “الحوسبة المحيطة”، أي استخدام الذكاء الاصطناعي لكي تصبح التكنولوجيا بديهية وتتحرك بشكل نشط في الخلفية وفقا لخيارات وتفضيلات المستخدمين.

وفي وقت سابق، كشفت غوغل عن بعض أهدافها في مجال “الحوسبة المحيطة” خلال مؤتمر مطوريها في الشهر الماضي.

وتنطبق فكرة التصفح الأقل إزعاجًا لدى غوغل على الإشعارات بشكل عام. ومع ذلك، سيظل في مقدور المستخدمين تجاوز تنبؤات الذكاء الاصطناعي وتفعيل خاصية تلقي الإشعارات إذا رغبوا في ذلك.

وباستخدام تقنيات التعلم الآلي ترغب غوغل في جعل كروم يتكيف مع استخدامات الشخص للإنترنت بطرق أكثر تحديدا.

الى ذلك، قدمت الشركة نموذجًا تفصيليا لشخص يتناول إفطاره في الصباح ممسكًا بالمعلقة في يد وبالهاتف المحمول في الأخرى. في هذه الحالة، قد يفضل الشخص البحث على الإنترنت باستخدام الأوامر الصوتية أكثر من استخدام لوحة المفاتيح على شاشة الهاتف الذكي.

ولذلك يمكن لكروم إظهار رمز الميكرفون على شاشة الهاتف الذكي بدلا من لوحة المفاتيح بشكل آلي أثناء إفطار المستخدم. وذكرت غوغل أن المستخدم يستطيع ضبط إعدادات هذه الخاصية وفقا لتوقيتاته الخاصة بمجرد إطلاقها.