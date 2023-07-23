غوغل تطرح تطبيق بث أندرويد لأجهزة Chromebook

طرحت شركة غوغل تحديث Chrome OS M115 لجهاز Chromebook، والذي يجعل بث تطبيقات أندرويد متاحًا للعديد من الأشخاص.

ويساعد تمكين Phone Hub، في تشغيل تطبيق أندرويد مباشرة من الجهاز المحمول بدلاً من تثبيته على الكمبيوتر.

ويتيح بذلك التحديث الرد على رسالة أو التحقق من توصيل الغداء الخاص بك دون تشتيت الانتباه من الوصول إلى هاتفك.

ولا تزال الميزة مقتصرة على عدد قليل من الهواتف التي تدعم Android 13 من غوغل وشاومي.

فمع غوغل، ستحتاج إلى هاتف Pixel 4a أو أحدث، وفي الوقت نفسه يحتاج مستخدمي شاومي إلى 12T على الأقل.

ويجب أن يكون كل من جهاز Chromebook والهاتف على نفس شبكة WiFi وبالقرب من بعضهما فعليًا.

وقد لا تدعم بعض الشبكات هذه الميزة، ولكن يمكنك استخدام ميزة التوصيل الفوري لنظام التشغيل Chrome لإنشاء رابط إذا لزم الأمر.

كما تتيح لك ترقية M115 أيضًا توقيع مستندات PDF وحفظ التوقيعات لاستخدامها لاحقًا. وأعادت جوجل أيضًا تصميم تطبيق Shortcut الموجه نحو لوحة المفاتيح بواجهة جديدة وبحث أسهل داخل التطبيق.