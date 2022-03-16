“غوغل” تطرح ميزة لتفادي “إزعاج” المساعد الصوتي

تقدم شركة ”غوغل“ ميزة المساعد الصوتي التي يستعين بها كثيرون في جدولة وتحديد ومتابعة المواعيد، وهي ميزة تقدمها الشركة العملاقة ضمن مجموعة من الخيارات التي يتيحها المساعد الشخصي لتسهيل حياة المستخدمين.

وعند الحاجة لحجز موعد خلال الجلوس في المكتب بين الآخرين، ولا ترغب برفع صوتك، وتكتفي بقول ”OK Google ، متى موعدي التالي؟“ بصوت هامس، سيفاجئك الصوت القوي المزعج الذي سيجيب به المساعد الشخصي عن سؤالك، والذي قد يكون محرجًا للبعض كموعد لدى طبيب المسالك البولية مثلًا.

يمكن لمساعد ”غوغل“ القيام بالعديد من الأشياء، ولكن لا يمكنه ضبط مستوى الصوت بذكاء، فإذا طرحت سؤالًا، سيفسد الإجابة، وأحيانًا بصوت أعلى مما تريد.

في هذا الاطار، قررت ”غوغل“ مؤخرًا منح المستخدمين ميزة إسكات كافة المخرجات الصوتية للمساعد الشخصي، وقصر تقديم الحلول لأسئلتك كتابة عبر هاتفك المحمول.

وإذا كنت لا تريد أن يقرأ ”مساعد غوغل“ استجابته بصوت عالٍ، يمكن ببساطة استخدام لوحة المفاتيح لإدخال الأمر.

وحتى تتمكن من تفعيل تلك الميزة عليك الوصول إلى إعدادات ”مساعد غوغل“ في هاتف أندرويد من خلال طريقتين:

أولًا: استخدم صوتك بالضغط مطولًا على زر الطاقة أو قول ”Hey، Google“ أو ”OK Google“، وقل ”Open Assistant“، انتقل بعدها إلى الإعدادات> التطبيقات> المساعد> اطلع على جميع إعدادات المساعد.

ثانيًا: عندما تكون في صفحة إعدادات المساعد قم بالتمرير لأسفل إلى مساعد الصوت والأصوات، وابحث عن إخراج الكلام، واختر الهاتف، هنا، ستتمكن من تحديد مقدار الكلام الذي سيقوله مساعدك، اختر بدون.

وتلفت ”غوغل“ الى انه مع ”مساعد Google“، يمكنك إرسال رسائل نصية، وإعداد تذكيرات، وتفعيل ميزة ”توفير شحن البطارية“، وكذلك إجراء بحث فوري عن رسائل إلكترونية.

وأصبح بمقدور المستخدمين الآن التحدث مع ”مساعد Google“ الشخصي، سواء عبر التطبيق الذكي أو عبر المتصفح، بالصوت أو بالكتابة أثناء التنقل، بحسب ما أوردته الشركة عبر موقعها الإلكتروني.