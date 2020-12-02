غوغل تطلق برنامجا مصمما لتبسيط عملية إدارة الأجهزة المحمولة الخاصة

تسعى شركة غوغل العملاقة لتبسيط عملية إدارة الاجهزة المحمولة الخاصة بالعمل بالنسبة للشركات الصغيرة وذلك من خلال إطلاق برنامجا خاصا جديدا يتولى هذه المهمة.

وكانت زيادة اعتماد المؤسسات على أجهزة أندرويد بمنزلة مبادرة طويلة الأمد لشركة جوجل، وتريد الشركة الآن تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة سهلة لحماية الأجهزة المحمولة وبيانات الشركة.

ووصفت جوجل خدمتها المسماة Android Enterprise Essentials على أنها خدمة إدارة آمنة للأجهزة المحمولة أسسها فريق أندرويد.

وتهدف الخدمة إلى جعل عملية إدارة الأجهزة المحمولة على نطاق أصغر أقل تعقيدًا، وتزويد الشركات بالأدوات التي تحتاجها للحفاظ على حماية بياناتها.

وتصف Google وظائف Android Enterprise Essentials بأنها مجموعة مهمة من الميزات الافتراضية، وتم تصميم هذه الميزات للشركات التي لديها احتياجات أبسط وميزانيات أصغر.

وهناك ثلاثة مكونات أساسية يتم تطبيقها تلقائيًا عند تسجيل شركة ما:

طلب قفل الشاشة والتشفير عبر الأجهزة لمنع الوصول غير المصرح به إلى بيانات الشركة.

فرض الحماية الإلزامية من البرامج الضارة من خلال التأكد من تشغيل Google Play Protect دائمًا وعدم تمكن الموظفين من تنزيل التطبيقات من خارج متجر Google Play.

توفير القدرة على مسح جميع بيانات الشركة من الجهاز في حالة فقده أو سرقته.

وقالت جوجل: إن الشركات يمكنها شراء الأجهزة بصفتها جزء من برنامج Android Enterprise الموصى به وتسليمها للموظفين.

وقال (مارك بوكر) Mark Bowker، كبير المحللين في Enterprise Strategy Group: تخبرنا الشركات بشكل متزايد أن أهم أولوياتها للاستثمار هو الأمان وزيادة إنتاجية المستخدم.

وأضاف: أثناء التحقق من Android Enterprise Essentials، أصبح من الواضح بسرعة أن إمكانات الإدارة البسيطة وتجربة الموظف السلسة توفر الثقة في أمان الشركات وبيئة عمل أكثر أمانًا للموظفين.

وقالت جوجل: إن خدمة Android Enterprise Essentials مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ويمكنها أيضًا العمل مع المؤسسات الأكبر.

وتأتي الخدمة في الوقت الذي أصبحت فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة هدفًا متزايدًا للمهاجمين وقد تكون مطالبة بموجب القوانين المحلية بحماية بياناتها.

ويمكن أن يتسبب الهاتف المفقود أو المسروق في حادث كبير يمكن أن يكون له تأثير كبير ودائم في العمل، وذلك في ظل تخزين المزيد من بيانات الأنشطة التجارية ضمن الأجهزة المحمولة.

وما يزال البرنامج في طور النشر الأولي مع الموزعين Synnex في الولايات المتحدة و Tech Data في المملكة المتحدة، على أن تتوفر خدمة Android Enterprise Essentials من خلال موزعين إضافيين بعد أن يصبح البرنامج عالميًا في العام المقبل.