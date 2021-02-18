الأثنين 20 ذو القعدة 1443 ﻫ - 20 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غوغل تطلق تحديث جديد لتطبيق الصور بمزايا متطورة

18 - فبراير - 2021
تطبيق غوغل للصور

تطبيق غوغل للصور

A A A
طباعة المقال

أطلقت العملاقة الأمريكية غوغل تحديث جديد لتطبيق الصور فوتوز (Photos) يتضمن العديد من الوظائف المتطورة لتحرير الفيديو، وإمكانيات رائعة لتحرير الصور لأصحاب الاشتراكات المدفوعة.

وأشارت الشركة الأميركية إلى أن عرض التحديث الجديد لتطبيق فوتوز لهواتف أندرويد سيتم في غضون أيام قليلة، في حين سيتم عرض الإصدار المخصص لأجهزة آبل الجوالة في غضون بضعة أشهر.

وأوضحت غوغل أنها حدّثت أداة تحرير الفيديو (Video Editor) حيث يوفر التطبيق إمكانيات جديدة لقص الفيديو وتغيير المنظور، وإضافة الفلاتر وتعديل درجة السطوع ونسبة التباين والتشبع اللوني وتوازن اللون الأبيض.

ويشتمل الإصدار الجديد من تطبيق غوغل فوتوز على العديد من الوظائف الجديدة لتحرير الصور، إذ تتوفر أيضا وضعيات البورتريت بلر (Portrait Blur) وبورتريت لايت (Portrait Light) للصور، التي لا تحتوي على معلومات العمق، بحيث يمكن محاكاة تأثير البوكيه وضوء الأستوديو حتى مع الصور التي لم يتم التقاطها في وضع بورتريت.

وأضافت غوغل أن تطبيق الصور فوتوز يوفّر العديد من التأثيرات الجديدة التي يتم تشغيلها بواسطة تقنية تعلم الآلة، وبالتالي فإنه يمكن القيام بالعديد من الإجراءات المعقدة بنقرة واحدة، ومن ضمن هذه التأثيرات إمكانية ضبط السماء تلقائيا في صور المناظر الطبيعية، بينما ضبط نسبة التباين والتعريض يتم في مواضع محددة في الصورة.

وللاستفادة من هذه الوظائف الجديدة، تشترط غوغل توفر هاتف ذكي بذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت مع نظام تشغيل أندرويد غوغل 8.0 على الأقل.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    شركة سوني
    قريباً.. مستشعر جديد من سوني بدقة 100 ميجا بيكسل
    بيتكوين وإيثريوم
    بيتكوين تتنفس الصعداء و تصعد 5.7٪
    شعار شركة شاومي الصينية
    شاومي تعتمد أربع إصدارات متميزة مرتقبة من هواتفها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معامل الكهرباء
    دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
    درجة الحرارة في سلطنة عمان بلغت 49 درجة مئوية وهي الأعلى في العالم
    أعلى درجة حرارة.. مدينة عربية تسجل رقم قياسي على مستوى العالم!
    الكبد
    الى جانب الكحول.. دراسة تكشف المشروب الأسوأ لصحة الكبد