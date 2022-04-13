"غوغل" تطلق تحذيرات واسعة من ثغرة خطيرة في متصفح كروم

أطلقت شركة “غوغل” تحذيرات جدية بشأن ثغرات واختراقات خطيرة في متصفحها الشهير كروم Chrome.

وقد تفاعلت السعودية مع هذه التحذيرات باطلاقها تحذيرًا عالي الخطورة. حيث أرسل ”المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني“ التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، تنبيهًا عالي الخطورة للتحذير من تلك المشكلة التي تسبب بها متصفح ”غوغل“.

ونشر المركز، عبر حسابه على ”تويتر“، عددًا من النصائح والخطوات التي يمكن من خلالها الوصول إلى التحديث الجديد من شركة ”غوغل“ للحماية والوقاية من تلك الثغرات الأمنية.

وبات على 3.2 مليار مستخدم للمتصفح في جميع أنحاء العالم، التصرف، لأن ”غوغل“ أكدت العديد من الاختراقات الجديدة لمتصفحها، بحسب مجلة ”فوربس“.

وأكدت ”غوغل“ في منشور عبر مدونتها الرسمية أنها اكتشفت 11 اختراقًا ناجحًا لمتصفح كروم، 9 اختراقات منها تقول إنها تشكل مستوى تهديد ”مرتفع“، لافتةً إلى أن تلك الاختراقات تؤثر على كروم الذي يعمل على كل منصة رئيسة، بما في ذلك Windows و Mac و Linux.

وقالت إنها وفرت تحديثًا برقم 100.0.4896.88 لنظام التشغيل Windows و Mac و Linux، ستكون متاحة للمستخدمين خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وبحسب التقارير المتوافرة حول الاختراقات الجديدة، يمكن للمهاجم استغلال الثغرات من خلال تنفيذ برمجيات خبيثة.

هذا وتعرضت العديد من الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا لاختراقات مكثفة خلال السنوات الأخيرة عبر فيروسات وبرامج فدية ضارة تستهدف السطو على معلومات وبيانات المستخدمين، إلى جانب عمليات اختراق أخرى تتعرض لها شركات وكيانات تتعامل بالعملات المشفرة يسعى منفذوها إلى الحصول على المليارات من قيمة تلك العملات وسط محاولات جادة من شركات الأمن السيبراني لصد تلك الهجمات.