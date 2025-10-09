الخميس 17 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 9 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

غوغل تطلق منصة الذكاء الاصطناعي جيميناي إنتربرايز للعملاء من الشركات

منذ 48 دقيقة
شركة "غوغل"

شركة "غوغل"

A A A
طباعة المقال

أطلقت غوغل اليوم الخميس منصة جديدة للذكاء الاصطناعي للعملاء من الشركات والمؤسسات تحت اسم (جيميناي إنتربرايز) وذلك في ظل تكثيف شركة التكنولوجيا العملاقة جهودها لتوسيع قاعدة عملائها في هذا القطاع باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وقالت غوغل التابعة لألفابت إن جيميناي إنتربرايز ستعمل بأحدث نماذج الشركة للذكاء الاصطناعي وأكثرها تقدما، وستعمل منصة دردشة تمكن الموظفين من الحديث بشأن بيانات شركاتهم ومستنداتها وتطبيقاتها.

وتركز شركات التكنولوجيا جميعها، ومنها مايكروسوفت وأوبن إيه.آي المطورة لتطبيق تشات جي.بي.تي وشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة أنثروبيك، على منتجات للشركات لتعزيز عوائد جهود الذكاء الاصطناعي.

وستكون عروض جيميناي إنتربرايز مشابهة لمنافساتها، إذ ستوفر مجموعة من مساعدي الذكاء الاصطناعي المعدة مسبقا من غوغل للمعاونة في مهام مثل البحث العميق وفهم البيانات وتحليلها. وقالت الشركة إنها ستوفر أيضا أدوات للشركات لبناء مساعدي ذكاء الاصطناعي وفق احتياجاتها الخاصة ونشرها.

واجتذبت غوغل عملاء جددا للمنصة، منهم شركة جاب لتجارة الملابس بالتجزئة وفيجما لبرمجيات التصميم وكلارنا للإقراض التي تقدم خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقا”.

وتعتمد المنصة الجديدة على عرض الشركة الحالي لعملاء المؤسسات، جوجل وورك سبيس، الذي يقدم بالفعل للشركات مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي المدعومة من جيميناي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

شركة سيسكو
شركة "سيسكو" تطرح شريحة مصممة لربط مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي عبر مسافات واسعة
شعار فيسبوك وميتا
"ثورة في فيسبوك ريلز... الذكاء الاصطناعي يصبح خادمك الشخصي!"
شعار شركة تسلا
في مسعى لتعزيز المبيعات.. "تسلا" تكشف عن سيارتين منخفضتي التكلفة

الأكثر قراءة

غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
واشنطن لا تمانع بتجديد حرب لبنان
الغارات الإسرائيلية على البقاع
المنطقة مقبلة على مرحلة اختبار جديدة.. البقاع يتقدم لخط المواجهة!
قائد الجيش العماد رودولف هيكل
قائد الجيش يقدّم تقريره الأول.. تحول استراتيجي في مفهوم حصرية السلاح