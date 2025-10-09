غوغل تطلق منصة الذكاء الاصطناعي جيميناي إنتربرايز للعملاء من الشركات

أطلقت غوغل اليوم الخميس منصة جديدة للذكاء الاصطناعي للعملاء من الشركات والمؤسسات تحت اسم (جيميناي إنتربرايز) وذلك في ظل تكثيف شركة التكنولوجيا العملاقة جهودها لتوسيع قاعدة عملائها في هذا القطاع باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وقالت غوغل التابعة لألفابت إن جيميناي إنتربرايز ستعمل بأحدث نماذج الشركة للذكاء الاصطناعي وأكثرها تقدما، وستعمل منصة دردشة تمكن الموظفين من الحديث بشأن بيانات شركاتهم ومستنداتها وتطبيقاتها.

وتركز شركات التكنولوجيا جميعها، ومنها مايكروسوفت وأوبن إيه.آي المطورة لتطبيق تشات جي.بي.تي وشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة أنثروبيك، على منتجات للشركات لتعزيز عوائد جهود الذكاء الاصطناعي.

وستكون عروض جيميناي إنتربرايز مشابهة لمنافساتها، إذ ستوفر مجموعة من مساعدي الذكاء الاصطناعي المعدة مسبقا من غوغل للمعاونة في مهام مثل البحث العميق وفهم البيانات وتحليلها. وقالت الشركة إنها ستوفر أيضا أدوات للشركات لبناء مساعدي ذكاء الاصطناعي وفق احتياجاتها الخاصة ونشرها.

واجتذبت غوغل عملاء جددا للمنصة، منهم شركة جاب لتجارة الملابس بالتجزئة وفيجما لبرمجيات التصميم وكلارنا للإقراض التي تقدم خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقا”.

وتعتمد المنصة الجديدة على عرض الشركة الحالي لعملاء المؤسسات، جوجل وورك سبيس، الذي يقدم بالفعل للشركات مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي المدعومة من جيميناي.