غوغل تطلق ميزة "مواقع العمل"

عملت غوغل على توسيع ميزة موجودة في التقويم لمنح المستخدمين طريقة سهلة للسماح لزملائهم في العمل بمعرفة أين يمكن الوصول إليهم في أوقات مختلفة من اليوم.

فقد أطلقت الشركة لأول مرة ميزة “مواقع العمل“، مما يسمح للمستخدمين بالإشارة إلى المكان الذي يعملون فيه من خلال جداولهم، في عام 2021.

ولكن الآن، يمكن للمستخدمين تعيين مواقع عملهم في التقويم لأجزاء معينة من اليوم من أجل التعبير بدقة أكبر عن التوفر.

وكما قالت غوغل في إعلانها، فإن العمل من مواقع مختلفة أمر شائع لمن لديهم بيئات عمل مختلطة. يمكن أن تسهل هذ الميزة على زملاء العمل معرفة ما إذا كان بإمكانهم الاجتماع من أجل التعاون الشخصي أو إذا كان عليهم تحديد موعد لعقد مؤتمر فيديو بدلاً من ذلك.

لاستخدام الميزة، يمكنهم إنشاء حدث واختيار موقع العمل قبل تحديد إطار زمني والإشارة إلى موقعهم لتلك الساعات.

وتأتي ميزة موقع العمل متاحة الآن لجميع Google Workspace Business Standard و Business Plus وEnterprise Standard و Enterprise Plus و Education Fundamentals و Education Standard وEducation Plus و Education and Learning Upgrade والمستخدمين غير الربحيين.