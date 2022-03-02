غوغل تعاقب روسيا.. لا يوتيوب ولا وسائط ولا إعلانات

قامت عملاق التكنولوجيا الأمريكية “غوغل” بإزالة وسائط مرتبطة بالجمهورية الروسية من شبكة الإنترنت، وقررت حجب قنوات يوتيوب الخاصة بالمذيعين الروس، وروسيا اليوم، وسبوتنيك في أوروبا.

ولحقت بالشركة العملاقة، شركة “سناب شات” التي حظرت جميع الإعلانات التجارية على الموقع في روسيا وبيلاروسيا.

وبدأت شركة “غوغل” قبل يومين بحظر وتعليق الإعلانات لوسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاته المختلفة.

وذكرت مصادر مطلعة، الأحد، أن الشركة الأميركية العملاقة حظرت إمكانية قيام وسائل الإعلام الحكومية الروسية باستخدام الإعلانات ووسائل الترويج على منصات محرك البحث المختلفة.

وأتت تلك الخطوة، بعدما أعلنت شركة “فيسبوك” عن حظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية من القيام بالإعلانات والترويج على منصاته.

وأعلن رئيس قسم الأمن السيبراني في “فيسبوك”، ناثانيال غليخر، السبت الماضي، أن موقع التواصل الاجتماعي حظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية من القيام بالإعلانات والترويج على منصاته.

وكانت القوات الروسية، قد بدأت فجر الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية “ثالثة”، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.