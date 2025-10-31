غوغل تعدل نظام الدفع في متجر التطبيقات بعد خسارتها دعوى "إيبك غيمز"

أعلنت شركة غوغل عن تحديث جديد في سياسات متجرها للتطبيقات “Play Store”، يتيح لمطوري تطبيقات أندرويد استخدام أنظمة دفع خارجية وربطها مباشرة داخل تطبيقاتهم، وذلك تنفيذًا لحكم قضائي صادر في قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها ضدها شركة “إيبك غيمز”.

وبموجب القرار، أصبح بإمكان المطورين توجيه المستخدمين إلى خيارات دفع بديلة خارج نظام “Google Play Billing”، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا في أسلوب إدارة المدفوعات داخل نظام أندرويد.

ويُطبق هذا الإجراء حاليًا في الولايات المتحدة فقط، التزامًا بأمر المحكمة الجزئية الأمريكية، على أن يستمر حتى نوفمبر 2027، وهو الموعد المقرر لانتهاء مدة سريان الحكم القضائي.

ويُتوقع أن يسهم هذا التعديل في منح المطورين حرية أوسع في إدارة مدفوعاتهم والترويج لعروضهم، بعد أن كانت غوغل تفرض عمولات على جميع عمليات الشراء داخل التطبيقات من خلال نظامها الحصري للدفع.