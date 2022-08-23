غوغل تعلن عن تحسينات مرتقبة في أداء Google TV وإدارة التطبيقات

كشفت شركة غوغل عن استعداداتها لتقديم آخر تحديث لـ Google TV، بعد عامين على إطلاق هذه الخدمة المميزة.

تقول الشركة ان تحسينات إدارة وحدة المعالجة المركزية وذاكرة التخزين المؤقت الجديدة ستقلل الوقت الذي يستغرقه تحميل علامة التبويب “For You” عند بدء التشغيل. وبالمثل، من المفترض ان التنقل داخل علامة تبويب والتبديل بين عدة علامات سيكون أكثر استجابة بعد تثبيت آخر تحديث.

ستقلل ايضًا علامة التبويب “البث المباشر” مشاهدة الرسوم المتحركة التي يتم تحميلها على Google TV. تقول غوغل إن التبديل إلى ملفات تعريف الأطفال سيستغرق وقتًا أقل أيضًا. ولكن أفضل ما في الأمر، هو أن البرنامج سيستخدم الآن ذاكرة عشوائية أقل، مما يؤدي إلى تجربة مشاهدة أكثر سلاسة.

وعلاوةً على ذلك، أضافت غوغل خيار “تحرير مساحة التخزين” إلى قائمة الإعدادات لتسهيل مسح ذاكرة التخزين المؤقت للبرنامج وإلغاء تثبيت التطبيقات التي لا تستخدمها. الميزة متاحة بالفعل على Chromecast مع Google TV وستتوفر على أجهزة التلفزيون الذكية قريبًا.

قامت الشركة أيضًا بإجراء تعديلات سرية من شأنها تقليل عدد الأخطاء التي يراها المستخدمون عند محاولة تثبيت تطبيقات جديدة. وأخيرًا، هناك عملية آلية جديدة ستوفر مساحة على جهازك حتى تتمكن من تثبيت المزيد من التطبيقات.