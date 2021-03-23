غوغل تكتشف سبب تعطل تطبيقات "أندرويد" في الفترة الأخيرة

خلال الفترة الأخيرة ، تعرض الآلاف من مستخدمي الهواتف الذكية بنظام أندرويد إلى تعطل تطبيقات عدة منها غوغل بلاي وغوغل ماب.

كما لا يمكن فتح العديد من التطبيقات التي تظهر أخطاء فجأة، وهي تتضمن تطبيقات مهمة، مثل Gmail وعدد من التطبيقات المصرفية و Google Pay وغيرها.

واحتاج عدد من المستخدمين إلى خيار إلغاء تثبيت التطبيق من متجر “غوغل بلاي” وإعادة تثبيته مرة أخرى، حتى يعود التطبيق إلى العمل مجددا.

وهناك تقارير عن المشكلة في موقع DownDetector وريديت وتويتر، وتؤكد لوحة معلومات Workspace Cloud من شركة غوغل أنها على دراية بمشاكل تطبيق Gmail عبر أندرويد.

وحسب معطيات الموقع، فإن أكبر عدد من شكاوى المستخدمين تم الحصول عليه في الولايات المتحدة، حيث تم تقديم أكثر من 800 شكوى.

وقال 52% من المستخدمين إن لديهم مشاكل مع الدخول لحساباتهم على “غوغل”، ولدى 47% مشاكل مع محرك البحث.

وتم رصد مشاكل في عمل الموقع أيضا في بريطانيا وفرنسا.

وأكدت شركة غوغل في بيان لها، أن أحد مكونات النظام المسمى Android System WebView تسبب في تعطل بعض تطبيقات أندرويد بالنسبة لبعض الأشخاص في الوقت الحالي، لكن عملاق البحث الإلكتروني تعمل على إصلاح الأعطال.

وقال متحدث رسمي: نحن على علم بوجود مشكلة في WebView تتسبب في تعطل بعض التطبيقات عبر أندرويد، ونحن نعمل حاليًا على التحقق من النطاق بشكل كامل ويتم إجراء إصلاح.