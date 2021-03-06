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غوغل تكشف عن خططها بشأن تحديثات المتصفح “كروم”

منذ 16 ساعة
آخر تحديث: 6 - مارس - 2021 11:04 صباحًا
متصفح غوغل كروم

متصفح غوغل كروم

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تخطط العملاقة الأمريكية شركة غوغل ، تسريع وتيرة طرح تحديثات لمتصفحها “كروم”، حيث أعلنت عن طرح التحديثات كل 4 أسابيع بدلا من 6 أسابيع.

وأفاد موقع “ذا فيرج” أن تسريع وتيرة طرح تحديثات متصفح كروم، من المفترض أن تصب في مصلحة عملاء المتصفح، بتدعيم منظومته الرقمية وطرح المزيد من أدوات التصفح الجديدة التي توفر على المستخدمين الوقت والمجهود.

وذكر الموقع الأمريكي المختص بأخبار التقنيات أن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها غوغل عن تسريع وتيرة تحديثات لمتصفح جوجل كروم خلال 10 سنوات.

ومن التحديثات التي ستحرص غوغل على إضافتها شهريا للمتصفح، ما يحسن من أداء استخدامه، ويعزز من أنظمة أمن وحماية المعلومات به.

وكانت غوغل قد طرحت تحديث جديد لمتصفحها Chrome 85 ، بعدة مميزت حيث يقوم بتسريع تحميل الصفحات على جهازك الحاسب ويقلل من استهلاك ذاكرة الوصول العشوائية في هواتف أندرويد.

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