غوغل تكشف عن ميزة جديدة تحمي جهازك من الاختراق

تسعى “شركة غوغل العملاقة باستمرار للعمل على زيادة مستويات الأمان المرتبطة بتطبيقاتها، حيث دعت مستخدمي أجهزة “أندرويد”، للتحقق من ميزة جديدة خاصة يمكن أن توفر لهم ذلك.

تتعرض الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل “أندرويد” للعديد من هجمات الاختراق المدمرة، الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بهذه الأجهزة وكذلك البيانات الخاصة بالمستخدمين وتعرضهم للتجسس والسرقة.

الميزة الجديدة يمكن أن تساعد في تخليص المستخدمين من هجمات الاختراق المدرة، وهي متاحة بشكل مجاني على هواتف “أندرويد”.

وتسمى هذه الميزة “غوغل بلاي بروتيكت”، وتعمل من خلال متجر “غوغل بلاي” الرسمي، وتقوم الميزة بإرسال تنبيهات الخصوصية حول التطبيقات التي يمكنها استخدام الأذونات للوصول إلى بياناتك الشخصية.

آلية عمل “غوغل بلاي بروتيكت”؟

– تفحص الميزة التطبيقات والأجهزة بحثا عن أي سلوك ضار.

– تعمل الميزة على تعطيل أو إزالة التطبيقات الضارة.

– ترسل تنبيه الخصوصية لتحول التطبيقات التي يمكنها استخدام الأذونات للوصول إلى بياناتك الشخصية.

– تعيد تعيين أذونات التطبيق لحماية الخصوصية.

طريقة التحقق من عمل الميزة الجديدة:

– افتح تطبيق “غوغل بلاي”.

– ثم انقر فوق أيقونة ملف التعريف الخاص بك في الجزء العلوي الأيمن.

– ثم انقر على الإعدادات، وتأكد ما إذا كان جهازك مدعوم بالميزة، وإذا كان كذلك اضغط على زر تفعيلها.

نصائح مهمة لحماية هاتفك من الاختراق

وبحسب خبراء التقنية، فإن حماية الهاتف الذكي من الاختراق خطوة ضرورية عليك القيام بها، وتتوفر طرق كثيرة تهدف إلى حماية الهاتف من التجسس أو الاختراق، إذ أن هاتفك الشخصي يحتوي على الكثير من المعلومات الشخصية الهامة، بما في ذلك رسائل تطبيقات المحادثات والبريد الإلكتروني وسجل المكالمات والمواقع التي تتصفحها عادة أو زرتها مؤخراً، ناهيك أيضاً عن الصور الشخصية وكلمات المرور العديدة، وبالطبع معلومات الحساب البنكي، ومن أبرز تلك النصائح:

• تجنب الضغط على أي من الروابط التي لا تعرفها.

• عدم استخدام نظام روت “ROOT” أو جيلبريك “JAILBREAK”.

• تجنب تثبيت التطبيقات من خارج المتجر الرسمي.

• التأكد من التحديث الدائم لنظام الهاتف.

• تجنب استخدام كلمات السر الضعيفة.

• تحميل برنامج حماية الهاتف.

وتتوفر العديد من التطبيقات على كل من متجري أبل وغوغل بلاي، والتي تعرف تحديداً كيفية حماية الهاتف من الفيروسات لتجنب تعرّض هاتفك لأي اختراق أو تجسس، كما يمكنك تحميل أكثر من برنامج حماية الهاتف من الفيروسات مجاناً.