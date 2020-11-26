غوغل تهدف إلى تسريع تثبيت التطبيقات المهمة

تضع شركة غوغل نصب عينيها تسهيل تسجيل الدخول إلى التطبيقات عبر الأجهزة الجديدة، كما أنها تعمل أيضًا خلف الكواليس لتسريع عملية تثبيت التطبيقات المهمة من خلال ميزة جديدة تسمى “تلميحات التثبيت“.

وتهدف هذه الميزة إلى المساعدة في الحصول على أهم تطبيقاتك وتشغيلها في أسرع وقت ممكن على جهاز جديد.

ولا تعتبر مسألة الانتقال من هاتف أندرويد إلى هاتف آخر سهلة جدًا، وخاصة عند تبديل العلامة التجارية.

وقد تحسن الوضع في السنوات الأخيرة، مع وجود المزيد من التطبيقات والإعدادات التي تدعم الانتقال السلس.

لكن تحتاج العملية برمَّتها إلى خطوات قليلة ووقت طويل من يومك، خاصة عند تثبيت معظم تطبيقاتك القديمة واحدًا تلو الآخر، ومن ثم يجب على المستخدم تسجيل الدخول يدويًا.

ووصف مهندسو غوغلميزة “تلميحات التثبيت” بوصفها طريقة لمتاجر التطبيقات، مثل متجر Google Play، لتحديد مرشح المترجم الذي يجب استخدامه في dex2oat عند تثبيت تطبيقات جديدة بشكل مجمع، مثل عملية الإعداد أو الاستعادة.

ويمثل Dex2oat مترجمًا يأخذ ملف APK ويقوم بإنشاء عناصر تجميعية تحملها بيئة تشغيل أندرويد المسماة Android Runtime عند التثبيت، مما يساعد في تسريع أوقات تحميل التطبيق.

ويمكن لمتجر التطبيقات أثناء عملية استعادة الهاتف إرسال علامة إلى مترجم dex2oat، بحيث يمكن تثبيت بعض التطبيقات المهمة بسرعة أكبر، وذلك على حساب التحسين، الذي يمكن أن يحدث في المرة التالية التي يتم فيها تحديث التطبيق.

واستنادًا إلى سجل تثبيت التطبيق واستخدامه، لن يكون من الصعب على متجر التطبيقات المثبت سابقًا تحديد التطبيقات التي تستخدمها كثيرًا.

واستنادًا إلى الجهاز الذي لديك، سيكون لدى متجر التطبيقات مجموعة محددة سابقًا من التطبيقات التي يعرف أنها ضرورية للغاية للوظائف، مثل: خدمات Google Play وخدمات برامج الشركات المصنعة الأخرى.

ويمكن إعطاء الأولوية لهذه التطبيقات أثناء عملية التثبيت الجماعي، على حساب تحسين التشغيل الأول.

وبصفتك مستخدمًا يثبّت مجموعة من التطبيقات ضمن هاتف جديد، سيتمكن متجر التطبيقات من تحديد أولويات التطبيقات التي يعلم أنك استخدمتها كثيرًا عبر جهازك المستخدم حديثًا.

وإذا كنت تستخدم تطبيق واتساب كثيرًا، فيثبت متجر التطبيقات التطبيق بسرعة أكبر، وذلك حتى تتمكن من البدء بتسجيل الدخول إلى التطبيقات المفيدة لك.

أما بالنسبة للتطبيقات التي تستخدمها بشكل أقل، فيمكن تثبيتها وتحسينها كالمعتاد.

ويعتبر مقدار الوقت الذي توفره هذه الميزة للمستخدم غير معروف، لكن يمكنها أن تختصر الوقت عبر الهواتف الأقدم أو الأبطأ التي تقوم بتنزيل المئات من التطبيقات.

ويعتمد مقدار الوقت الذي توفره الميزة على عدد التطبيقات التي تُعتبر مهمة وعدد التطبيقات التي يتم استعادتها في المقام الأول.

وفي حال جرى دمج هذه الميزة في غضون الأشهر القليلة المقبلة، فمن المفترض رؤيتها متاحة لمتاجر التطبيقات في Android 12، بحسب “البوابة العربية للاخبار التقنية”.