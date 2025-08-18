غوغل توافق على دفع غرامة 36 مليون دولار في أستراليا.. والسبب؟

وافقت شركة غوغل، اليوم الاثنين، على دفع غرامة قدرها 55 مليون دولار أسترالي (35.8 مليون دولار) في أستراليا بعد أن وجدت هيئة مراقبة المستهلك أنها أخلت بالمنافسة من خلال دفع أموال لأكبر شركتين للاتصالات في البلاد في مقابل تثبيت تطبيق البحث الخاص بها مسبقا على هواتف أندرويد واستبعاد محركات البحث المنافسة.

تزيد الغرامة من المصاعب التي تواجهها غوغل، المملوكة لشركة ألفابت، حيث حكمت محكمة في الأسبوع الماضي ضدها في دعوى قضائية رفعتها شركة إبيك جيمز، مطورة لعبة فورتنايت، والتي اتهمت غوغل وأبل بمنع متاجر التطبيقات المنافسة في أنظمة التشغيل الخاصة بهما.

كما أُدرج موقع يوتيوب التابع لغوغل الشهر الماضي على قائمة منصات التواصل الاجتماعي التي يحظر فيها دخول المستخدمين تحت 16 عاما، في تراجع عن قرار سابق بإعفاء موقع مشاركة المقاطع المصورة.

وفيما يتعلق بالتحالفات المناهضة للمنافسة مع شركات الاتصالات الأسترالية، قالت هيئة مراقبة المستهلك في أستراليا اليوم الاثنين إن جوجل أبرمت صفقات مع شركتي تيلسترا وأوبتوس، والتي تقاسمت بموجبها شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة معهما عوائد الإعلانات الناتجة عن البحث على المتصفح كروم التابع لجوجل على أجهزة أندرويد بين أواخر 2019 وأوائل 2021.

وأضافت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية أن شركة غوغل اعترفت بأن هذا الترتيب كان له تأثير كبير على المنافسة مع محركات البحث المنافسة، وتوقفت عن توقيع صفقات مماثلة وأنها وافقت أيضا على دفع الغرامة.

وقالت رئيسة لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية جينا كاس جوتليب “النتيجة التي تحققت اليوم… أتاحت حصول ملايين الأستراليين على خيارات بحث أكبر في المستقبل، وسمحت لمزودي خدمات البحث المنافسين بالحصول على درجة تعرض مهمة للمستهلكين الأستراليين”.

وقدمت جوجل ولجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية دعوى مشتركة إلى المحكمة الاتحادية تطالب فيها جوجل بدفع غرامة 55 مليون دولار أسترالي.

وقالت لجنة المنافسة والمستهلك إنه لا يزال يتعين على المحكمة أن تقرر ما إذا كانت العقوبة مناسبة، لكن التعاون بين اللجنة وغوغل ساعد في تجنب التقاضي لفترة طويلة.

وقال متحدث باسم غوغل إن الشركة سعيدة بمعالجة مخاوف لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية.

وأضاف المتحدث باسم الشركة “نحن ملتزمون بتوفير المزيد من المرونة لصانعي أجهزة أندرويد لتحميل المتصفحات وتطبيقات البحث مسبقا، مع الحفاظ على العروض والميزات التي تساعدهم على الابتكار، والتنافس مع أبل، والحفاظ على انخفاض التكاليف”.

وشركة غوغل هي المالكة لنظام أندرويد.

وأشار متحدث باسم شركة تيلسترا لرويترز إلى بيان سابق يقول إنها وشركة أوبتوس، المملوكة لشركة الاتصالات السنغافورية، تعاونتا تماما مع لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية ووعدتا بعدم توقيع اتفاقيات مع غوغل لتثبيت منتج البحث الخاص بها مسبقا منذ عام 2024.