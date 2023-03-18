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غوغل توقف بيع النظارات الذكية.. خط إنتاج مبتكر لكنه فاشل!

منذ ساعتين
آخر تحديث: 18 - مارس - 2023 6:56 مساءً
شعار شركة غوغل

شعار شركة غوغل (رويترز)

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أوقفت شركة غوغل الأمريكية خط بيع النظارات الذكية، بعد التقارير التي أوضحت الكلفة المرتفعة لخط الإنتاج هذا، وعدم تحقيقه النتائج المرجوة منه وفق سياسة الشركة.

وأدى قرار غوغل وهي إحدى عمالقة شركات التكنولوجيا الأميركية فعليا إلى القضاء على خط إنتاج مبتكر، ولكنه فاشل (…) والعديد من المستهلكين اعتقدوا أنه (المنتج) قد انتهى منذ فترة طويلة، على حسب وصف شبكة “CNN”.

وذكرت الشركة على موقعها “شكرا على أكثر من عقد من الابتكار والشراكة. اعتبارا من 15 مارس 2023، لن نبيع إصدار Glass Enterprise Edition بعد الآن، وسنواصل دعم هذا المنتج حتى 15 سبتمبر 2023”.

وتم الكشف عن Google Glass لأول مرة في عام 2013 للمستهلكين عامة، ولكن تم إيقاف إنتاج النظارات الذكية في عام 2015 بعد أن فشلت الإصدارات التجريبية في اكتساب قوة دفع بسبب ارتفاع سعرها وتصميمها والمخاوف المتعلقة بالخصوصية، وفقا لسي أن أن.

ثم حولت غوغل التركيز من المستهلكين إلى المؤسسات، حيث تم الإعلان عن الإصدار الأول من Enterprise عام 2017، لاستخدامها في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية. وكان الإصدار الثاني في عام 2019، آخر محاولة من غوغل لحفظ منتج Glass. لكن المنتج الذي يبلغ سعره 999 دولارا فشل في الاستمرار.

ولم ترد غوغل على طلب سي أن أن للتعليق.

ويأتي قرار الشركة الأميركية بوقف المنتج وسط تخفيضات في التكلفة، ومثل العديد من نظرائها (مايكروسوفت وميتا وأمازون وتويتر)، أعلنت غوغل مؤخرا عن خطط لتسريح الآلاف استجابة لمخاوف الركود وتغيير الطلب على المنتجات الرقمية.

    المصدر :
  • الحرة

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