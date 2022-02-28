“غوغل” توقف خدمة الخرائط في أوكرانيا

لا تزال الشركات التكنولوجية العالمية تواصل دعمها للأوكرانيين في حربهم مع روسيا من خلال خطوات عدة، أبرزها كانت شركة “ميتا” التي حجبت الاعلانات الخاصة بوسائل الاعلام الروسية الرسمية عن منصاتها.

وفي هذا الاطار، ومع دخول الهجمات الروسية على الاراضي الاوكرانية يومها الخامس تبنّت شركة “غوغل” قرارا يقضي بوقف خدمة الخرائط التي توفر معلومات حية عن حركة المرور ومدى انشغال الأماكن المختلفة في اطار تأمين سلامة المدنيين.

وأعلنت الشركة في بيان، بحسب ما أفادت “رويترز” أنها ستوقف خدمات حركة السير على خرائطها مؤقتا في أوكرانيا لحماية الناس، وذلك بعد التشاور مع مصادر ميدانية على الأرض بما في ذلك السلطات المحلية.

إلا أنها أوضحت أن المعلومات عن حركة المرور الحية ستبقى متاحة للسائقين الذين يستخدمون ميزات التنقل خطوة بخطوة في المنطقة.

وكانت خدمة الخرائط مع صور من الرادارات، قد أتاحت الأسبوع الماضي لعدد من الخبراء والباحثين تتبع حركة القوات الروسية، قبل أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر 24 فبراير تنفيذ عملية عسكرية على أراضي جارته الغربية.

وفي وقت سابق، منعت غوغل روسيا من الاستفادة من الإعلانات على منصتها، وطبقت كذلك حظرا على العديد من وسائل إعلامها التابعة للحكومة.

وأتت تلك الخطوات على ضوء استمرار الهجمات الروسية على أوكرانيا لليوم الخامس، وسط تنديد واسع من المجتمع الدولي الذي فرض عقوبات صارمة ضد موسكو، متعهدا بفصلها وعزلها نهائيا عن النظام المالي العالمي.